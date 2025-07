Dodik tvrdi: ‘Konaković je znao da ću se predati. Sve smo se dogovorili’ Konaković : ‘Dodik je lažov, zapamtit će me, ostat ću njegov najveći problem’

Predsjednik bosanskohercegovačkog entiteta RS Milorad Dodik je gostujući u Teleringu izjavio da se s ministarom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedinom Konakovićem dogovorio o predaji.

“Imam samo jedan komentar. Savršeno dobro je svima znano da se radilo o politički montiranom procesu i moja odluka je isključivo motivisana činjenicom da se radi o političkom procesu i bila je politička. O tome svemu je bio upoznat i Elmedin Konaković koji se saglasio s procedurama i to je onda bilo lakše provesti. Dogovorili smo se da jedan dan o tome galami i da poslije šuti“, kazao je Dodik.

“Ona se odlučila na to, a kakva je to pravnica i stručnjak? Sada hoda po Sarajevu i priča kako je morala, kako je imala pritisak, to vam je dokaz da su pod pritiskom. Glume nezavisnost, a nisu”, kaže Dodik.

Dodik tvrdi, da će cjelokupna priča biti zanimljiva za javnost, te da je sin sutkinje došao sa zahtjevima.

“Od toga šta su bile šifre, pa nadalje. Kada je ona pristala na nešto, trebala je da izađe i da uvede riječ u pravnom smislu. Do sada je govorila optuženi i advokati, a sada da potvrdi priču na koju je pristala, trebala je da kaže odvjetnik, šta je i rekla. Priča o odvjetniku je značila da ona stoji iza toga. Sena, ako baš hoće da ide do kraja, ići ćemo do kraja. Da se razumijemo nisu to posebne priče, ali je tražena uslugu, koju je dobila, a njeni rođaci su imali benefite od tog. Njen sin se pojavio sa određenim zahtjevima”, dodao je Dodik.

Ističe, da je njen cilj bio da zatvori porodicu predsjednika Srpske.

“Ona je mene htjela da zatvori samo jer nemamo ista mišljenja. Od Uzunovićeve se ništa nije tražilo, samo da poštuje Ustav i Zakon. Šta god bilo ovo će se završiti na Međunarodnom evropskom sudu za pravdu. Moram da zaštitim pravo. Tako ćemo i objasniti da je Sena Uzunović istrument Murphyjeve politike”, kaže on.

Nakon što je Milorad Dodik, predsjednik manjeg bh. entiteta RS, izjavio da je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković znao za njegovo njegovo dogovoreno pojavljivanje pred Sudom i Tužilaštvom Bosne i Hercegovine, Konaković je reagirao za portal Radiosarajevo.ba.

“Dodik je lažov i normalno da nisam znao. Neko ko ga je tamo odveo, u Tužilaštvo i Sud, ako mu drugostepena presuda potvrdi prvostepenu i ako ga udalji s političke scene, nego ga je super spakovao i odveo u Tužilaštvo i Sud. Volio bih da sam to bio ja, ali zaista nisam.

Neko će na tome možda dobiti neke poene, jer je Dodiku potpuno uništen manevar za bilo kakvo nepriznavanje presude drugostepene. S druge strane, ako su se dogovarali, trgovali, kao što sam kaže da s nekim jeste, vjerujte da ćemo posljednji atom snage uložiti da otkrijemo s kim je i kako je. Od političara, manje-više, iako je i to važno. Ali u ko je u pravosuđu taj da se s njim dogovara eventualno oko neke modifikacije presuda, to ćemo izvući na čistac“, rekao je Konaković.

Dodao je da mu je puno pametnih ljudi reklo da je upravo on Dodikov najveći problem i da je upravo zbog toga njega spomenuo u kontekstu u kojem jeste.

“To mi laska. Jer bilo ko ko mu je u tome pomogao, sigurno ni čovjek poput Dodika, kakav kakav je, o tome ne bi govorio. A Dodiku smetam ja. Zna da bi to u bošnjačkom narodu moglo izazvati neke negativne reakcije i zato što sam mu ja, ponavljam, najveći problem. Zapamtit će me. Otići će s političke scene takav, zapamtit će me i ostat ću njegov najveći problem“, zaključio je Konaković .

(Kliker.info-Radio Sarajevo)