Dodik stopama Vučića : “Šta je sljedeće? Isporuka oružja Bošnjacima?”

Bivši predsjednik entiteta RS Milorad Dodik krenuo je, kao i Aleksandar Vučić, u napad na predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana.

Vučić je jučer objavio da je ‘užasnut’ informacijom da Turska šalje dronove Kosovu te je optužio Erdogana da želi praviti novo Osmansko carstvo.

Danas se i Dodik oglasio: “Kada Turska na Balkan šalje dronove, prestaje neistina o prijateljstvu i dobrim odnosima i šalje poruku neosmanizma.

Slanje oružja Kosovu nije čin koji podstiče mir, već čin otvorenog neprijateljstva.

Isporuka kamikaza dronova Prištini nije nikakva saradnja, već brutalna prijetnja Srbiji i Srbima i podrška Albinu Kurtiju u predizbornoj kampanji, kao glavnom eksponentu antisrpske politike i da bukvalno prijeti Srbima”, naveo je Dodik u svojoj reakciji.

On je naveo da je to flagrantno kršenje međunarodnog prava i Rezolucije 1244.

“To je pokušaj da se na Kosovu obnovi mentalitet nekadašnjeg Kosovskog vilajeta – politički projekat čiji cilj nije bio samo da Srba ne bude na Kosovu, nego da ih nestane svuda gdje su vijekovima opstajali.

Zato je politika predsjednika Vučića o stalnom jačanju Vojske Srbije jedina ispravna”, kaže Dodik.

Iako je do sada hvalio Erdogana kao lidera koji razumije i koji je prijatelj svih naroda u BiH – sad kaže da je vrijeme da se prestane vjerovati u to.

“Vrijeme je da prestanemo vjerovati u deklarativne izjave Turske o saradnji sa svim narodima u BiH. Očito se radi o želji za saradnjom samo sa jednim.

Da li je sljedeće isporuka oružja Bošnjacima u BiH koje bi uperili protiv Srba i Hrvata?

Srbi u Republici Srpskoj trebalo bi da pažljivo posmatraju isporuku dronova Kosovu, jer to nije poruka samo za Srbiju, već i za sve one koji se u BiH ne mire s politikom pokornosti. Kada se oružje dijeli selektivno, a mir propovijeda deklarativno, onda to nije diplomatija – to je strategija pritiska. I zato Srbi više nemaju luksuz da se zavaravaju – u ovim vremenima najvažniji saveznik jeste jedinstvo”, naveo je Dodik.

Када Турска на Балкан шаље дронове, престаје неистина о пријатељству и добрим односима и шаље поруку неоосманизма.

Слање оружја тзв. Косову није чин који подстиче мир, већ чин отвореног непријатељства. Испорука камиказа дронова Приштини није никаква сарадња, већ брутална… — Милорад Додик (@MiloradDodik) October 9, 2025