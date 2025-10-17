Dodik odustao od Željke Cvijanović: Ana Trišić Babić nova kandidatkinja za v.d. predsjednice RS-a?

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da će koalicija sutra imenovati vršioca dužnosti predsjednika RS, a da će nakon toga biti održana još jedna na kojoj će razmatrati određene zakone.

– Mi smo se kao koalicija odlučili da se imenuje v.d. i to ćemo sutra uraditi. Druga sjednica će biti zakazana u toku noći, kako bismo stvorili uslove da ponovo razmatramo zakone koji je Ustavni sud stavio van snage – istakao je.

Dodao je da su političke spekulacije nastale jer, kako je naveo, Republika Srpska vodi odgovornu politiku i želi da “svi čuju šta RS misli”.

Na kraju konferencije za medije Milorad Dodik je rekao da Željka Cvijanović neće biti predložena za v.d. predsjednika Republike Srpske koji bi trebao da obavlja dužnost predsjednika do prijevremenih izbora.

Šta je razlog promjene mišljenja, da li je riječ o strahu od novih apelacija Ustavnom sudu BiH ili nešto drugo, Dodik nije htio da otkrije.

– Da malo tragate, Željka Cvijanović neće biti v.d. – kazao je kratko.

Nedugo potom mediji su počeli prognozirati ko će biti novi kandidat , a većina tvrdi da će to biti Ana Trišić-Babić.