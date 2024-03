Dodik o posjeti njemačke ministrice vanjskih poslova BiH : Tu je da pribavi poene na već donesenu odluku da se BiH da pregovarački status

Milorad Dodik je na društvenoj mreži Twitter prokomentarisao posjetu ministrice vanjskih poslova Njemačke Annalena Baerbock. Naime, kazao je da je tu samo kako bi “prikupila poene”, te istaknuo je kako će BiH dobiti pregovarački status EU.

“Vidim da Analena Berbok dolazi u BiH da ponovo prosipa svoje frustracije o secesiji, priča o reformama i vladavini prava, a onda nam pošalje i podržava lažnog Schmidta i pokaže da ovdje nama ni ‘p’ od vladavine prava. Njemačka je okupirala BiH svojom politikom, ali ne može da okupira RS”, kazao je Dodik.

Potom je dodao:

“Stav RS je uvijek bio jasan – da smo za evropski put, ali s našim jasnim ustavnim nadležnostima. I ne postoje planovi za secesiju. Ako nekad i dođe do odluke o nezavisnosti, ona će biti rezultat djelovanja lažnog visokog predstavnika Christiana Schmidta, koji pokušava da uruši RS i kojeg podržava Baerbock”.

Istaknuo je kako očekuje nove “negativne priče o RS i Dodiku”.

“Vidimo da Njemačku potresa afera u vezi sa planovima da se njihovim raketama gađa Krimski most. Poznato je da su krenuli s pričom o slanju šljemova i gaća, a završili s raketama kojima bi bila gađana Rusija. Niko više ne vjeruje ni Baerbock ni u njemačke dobre namjere. Baerbock kakve god da pošalje poruke za BiH, one su istrošene i bez smisla. Može i dalje da priča negativno o Republici Srpskoj i Dodiku, ali to neće promijeniti činjenicu da je njena vlada na historijskom minimumu podrške u Njemačkoj, opet sve to zahvaljujući i njenoj lošoj politici”, istakao je Dodik.

Na kraju svoje objave naveo je kako tvrdi da je Baerbock tu da “pribavi poene”, kao i da je već donesena odluka da se BiH da pregovarački status.

“Ona je danas u BiH da se lažno predstavi kao neko ko pomaže, a u suštini želi da pribavi poene na već donesenu odluku da se BiH da pregovarački status bez datuma otpočinjanja istih. To ništa ne znači bez datuma, a partneri u vlasti na nivou BiH su se usaglasili da to okvalifikuju kao ništa. A mogla bi biti korisna. Recimo da povede lažnog Schmidta kući da uživa u svojim penzionerskim danima, a ne da nas zamlaćuje”, poručio je na kraju Dodik.

(Kliker.info-N1)