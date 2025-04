Dodik nudi ‘rješenje’: Izručite nam Schmidta, je li vam djelujem kao bjegunac? (Video)

Milorad Dodik danas se obratio medijima u Istočnom Sarajevu. Naime, predsjednik bh. entiteta RS održao je obratio se medijim nakon što su ga sinoć Administrativnom centru Vlade RS-a u Istočnom Sarajevu pokušali uhapsiti pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA).

Dodik je naveo kako kriza sistematska u Bosni i Hercegovini.

“U BiH se ne poštuje Dejtonski sporazum i Ustav BiH. Partneri Bošnjavi su dozvolili da dođu stranci i šire lažni narativ kako RS i njeni funkcioneri krše Dejtonski sporazum. Schmidt je fašista. Schmidt je došao koristeći fašističke metode, koristeći svoju volju. On nema legimitet i nema prava i ovlaštenja. Partneri Bošnjaci su prihvatili njegova ovlaštenja. Ovo šteti BiH da preživi”, kazao je Dodik.

Potom je dodao:

“BiH neće ovo preživjeti. Taj narativ u kojem se predstavlja da smo mi krvi, u političkom i medijskom diskursu tretiramo kao zvijeri koje se trebaju hapsiti i privoditi… Nemoguće je to prihvatiti. RS neće da prihvati jer je naših 49 posto teritorije. Ukoliko neko misli to ignorisati, to njihov problem. Imamo rješenje. Neka FBiH nam procesuira Schmidta. Želimo da mu mi presudimo, da ga zatvorimo u naše zatvore. Ukoliko se pojavi u RS, mi ćemo ga uhapsiti. Rješenje je ovo: Schmidt van, njegove odluke van. Mi ćemo njegove akte, obustaviti od primjene. Samo nenametnuta BiH može biti uspješna. Nametnuta ne može biti uspješna”.

Između ostalog, kazao je kako ova situacija najviše šteti konceptu BiH.

“Instrumentalizovana je po nama jedna čitava situacija. Sud i Tužilaštvo ne postoje u Ustavu. Radili smo pod prisiliom, bilo je nekih stvari koje su se dešavale. Niti jedan visoki predstavnik nema ovlaštenja da nameće zakone, nema ovlaštenje da bude predlagač zakona. Sud i Tužilaštvo nisu u skladu sa ustavom. Mi tvrdimo da nema ovlaštenja za Sud i Tužilaštvo. Nema odluke RS koja prihvata to”, kaže Dodik.

Osvrnuo se i na sinoćnju situaciju ispred Adminstrativnog centra Vlade RS u Istočnom Sarajevu.

“Ova situacija najviše šteti konceptu BiH. Mi ćemo obezbjediti sve naše funkcije da funkcioniše. Naši policajci su radili svoj posao. I kada ja tamo jesam ili nisam. Pojavila su se trojica koji su se predstavili kao inspektori SIPA-e, nisu pokazali dokumente. Kada su rekli da imaju nalog, rekli su im policajci da ovo nije mjesto gdje treba da djeluju. Možete iz FBiH da tumačite kako hoćete, nije prirodno da se Srbi predaju. Nećete nas uhapsiti. Kakav je to način da se odjednom procesuira predsjednik entiteta. Upadamo u ozbiljnu krizu. Je li vam djeluje da sam bjegunac? Ovaj bjegunac je ovdje. Putujem u Moskvu. Bježim i uvijek se vratim”, kaže Milorad Dodik.

Nakon toga opet je iznio niz psovski i ružnih riječi na račun Christiana Schmidta zbog posljednje odluke visokog predstavnika u BiH.

“Kako je to moguće da druge političke partije imaju, a mi nemamo primanja. Da nam se uskrati. Mi smo parlamentarna stranka. Ja dobijam platu putem pošte, ne dobijam platu u stranci. Kada je riječ o obezbjeđenju, to znači da sam važna ličnost. Ja da imam strah ne bih bio ovdje. Obezbjeđenje se uvijek radi, sve zavisno o procjeni policije”, naveo je Dodik.

(Kliker.info-N1)