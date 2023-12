Dodik nije glasao na propisanom biračkom mjestu već javno, pred novinarima : “Dobili smo državljanstvo po propisima Srbije, ne vanzemaljaca”

Svoje pravo da, kao držvaljanin Srbije glasa na vanrednim parlamentarnim izborima u toj zemlji iskoristio je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

On je po dolasku ispred Generalnog konuzlata Srbije u Banjaluci ćaskao u redu sa građanima. Biračko pravo iskoristio je suprotno zakonu koji predviđa tajnost glasanja i izjasnio se javno pred svima, ne ulazeći u glasačku kabinu.

“Stabilna Srbija je naš narodni interes pa i nas u Republici Srpskoj. Republika Srpska ima odlične odnose sa Srbijom i uvijek kad je Srbija stabilna je lakše imati oslonac za svu podršku koja nam je neophodna”, rekao je Dodik.

On je istakao kako je važno da svi Srbi u Republici Srpskoj dobiju automatsko držvljanstvo Srbije, bez prolaženja kroz sve komplikovane procedure.

“Zato uvijek kad razgovaram sa rukovodstvom Srbije insistiram na tome”, rekao je on.

To je, tvrdi, pravilo i u okruženju.

“Svi Hrvati u Bosni i Hercegovini su uključeni kroz automatsko državljanstvo u izborni proces Hrvatske, slično je i sa Mađarskom”, rekao je Dodik.

Osvrnuo se na kritike pojedinih političkih faktora iz Srbije zbog mogućnosti da se građani iz Bosne i Hercegovine i Republike Srpske sa dvojim državljanstvom izjašnjavaju na izborima u toj zemlji.

“Mi smo dobili državljanstvo po propisima Srbije, a ne po propisima vanzemaljaca”, rekao je Dodik.

“Gledali smo mi one koji su kroz izbornu kampanju Republiku Srpsku nazivali svakakvim imenima, to nisu prijatelji Republike Srpske i srpskog naroda to su oni koji bi, da ne daj bože preuzmu vlast sve učinili van interesa Srbije i srpskog naroda. Republika Srpska će na njihovu žalost ostati značajna i jaka”, poručio je Dodik.

(Kliker.info-N1)