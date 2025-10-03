Dodik nakon sastanka s Putinom u Sočiju : Rusija podržava da se strane u BiH dogovaraju

“Ključno pitanje je bilo razvoj političke situacije kod nas i ono što Rusija kao garant Dejtonskog sporazuma ima pravo i treba da bude uključena u sve to. Rusija odbacuje bilo kakvo miješanje stranaca u unutrašnje poslove BiH i posvećena je izvornim dejtonskim principima. Rusija podržava da se strane dogovaraju oko onog šta žele u Bosni i Hercegovini i da za Rusiju je neprihvatljiva svaka vrsta miješanja u unutrašnja pitanja“, rekao je Dodik.