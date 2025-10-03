Dodik nakon sastanka s Putinom u Sočiju : Rusija podržava da se strane u BiH dogovaraju
Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastao se u Sočiju s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.
Dodik je naveo da je tokom razgovora s Putinom istaknuo političku i pravnu krizu u BiH izazvanu odlukama – kako je kazao – “stranih predstavnika”, potrebu političkog dijaloga među narodima u BiH te rusku podršku procesu dogovaranja unutar zemlje, naglašavajući pri tome stabilan ekonomski razvoj Rusije uprkos vođenju “specijalne vojne operacije”.
“Ključno pitanje je bilo razvoj političke situacije kod nas i ono što Rusija kao garant Dejtonskog sporazuma ima pravo i treba da bude uključena u sve to. Rusija odbacuje bilo kakvo miješanje stranaca u unutrašnje poslove BiH i posvećena je izvornim dejtonskim principima. Rusija podržava da se strane dogovaraju oko onog šta žele u Bosni i Hercegovini i da za Rusiju je neprihvatljiva svaka vrsta miješanja u unutrašnja pitanja“, rekao je Dodik.
On je dodao da je Putinu rekao da su muslimani – Bošnjaci u BiH – u želji da Srbima učine zlo prihvatili da odlučuju na bazi dekreta, a ne na bazi zakona.
On je komentirao i ruski ekonomski razvoj kazavši da Rusija napredujebez obzira što vodi “specijalnu vojnu operaciju”.
On je naglasio potrebu dijaloga u BiH:
“Potrebno je pokušati u BiH postići da razgovaraju politički predstavnici naroda. Bošnjaci kažu da neće da razgovaraju, ali ja ću reći da mi hoćemo da razgovaramo. Oni žele da biraju s kim će razgovarati, a to već nije osnova korektnom razgovora”, dodao je.
Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik boravi u Sočiju gdje se sastao s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Povod njegovog boravka bila je međunarodna konferencija koja okuplja stručnjake i političke lidere radi diskusije o globalnim pitanjima.
(Kliker.info-N1)
