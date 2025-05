Dodik nakon sastanka na koji niko nije došao: “Oni koji danas nisu ovdje ne poštuju teritorijalni integritet BiH”

Nakon što se političari iz FBiH te opozicija iz RS nisu odazvali pozivu predsjednika RS Milorada Dodika na sastanak u Doboju, koji praktično nije ni održan, Dodik se obratio medijima. Rekao je da je to poruka koju će zabilježiti. Komentirao je i nedolazak predsjednika HDZ-a Dragana Čovića, kazavši da to treba pitati Čovića. Zatim je rekao kako današnji sastanak koji se nije ni desio nije fijasko, te da su oni upravo to i htjeli.

“Oni koji danas nisu ovdje ne poštuju teritorijalni integritet BiH. Ako budu htjeli voditi dijalog mi smo tu. Dogovorili smo se da zakažemo sastanak, obavješteni su svi predstavnici političkih partija, svima smo dostavili deklaraciju za raspravu u okviru tog dijaloga. Pokušava se pute navodnih institucija osigurati neka vrsta da ne kažem diktata. Čime je to motivisano, putem stranca koji interveniše u zakone. Neki smatraju da to može. Postojećoj ustavno-pravnoj krizi RS nije doprinijela, mi smo reagovali na akcije koje su bile usmjerene da se naš institucionalni sistem uruši.

Forsiranje Srba i Hrvata

Krizu je proizvela instrumentalizacija Suda i Tužilaštva koju je podržao Schmidt. To je rezultiralo zastojem u BiH i sve se svodi na razvodnjavanje na to ko je nadležan. Imamo Parlamentarnu skupštinu i Vijeće ministara koji su nefunkcionalni. To su motivi i pretpostavke koje su dovele do ustavne krize u BiH. Vidimo sve više glasova iz FBiH da kažu kao neko ugrožava sigurnosnu situaciju, a imate novinare iz FBiH koji bez problema borave u RS. Sve vrijeme se pokušava napraviti majorizacija nad srpskim i hrvatskim narodom. Srbi na to nisu spremni, mi smo to pokazali. Vjerujemo da Srbi i Hrvati osjećaju sve više poniženosti i ugnjetavanja u BiH, a i u FBiH vidimo zategnutu situaciju. Dominacija koja se pokušava nametnuti putem diktata nametnutog stranca kojeg podržava bošnjačka strana i da sude i presuđuju putem njegovih odluka, to će izazvati još više neslaganja u BiH”, rekao je Dodik.

Zatim je rekao kako isključuje mogućnost sigurnosnog ugrožavanja, ustvrdivši da ako se RS vrati pravo prema Ustavu, da ovaj entitet nema nikakav problem da ostane u BiH.

“Pokušava se putem korištenja instrumenata kao što su ministarstva i Predsjedništvo gdje se satanizuje cijela jedna garnitura u RS. Mi prihvatamo da je realno da bošnjačka elita ima svoje viđenje, ali imamo i mi svoje. Ako je konflikt takav, onda je najbolje držati se Ustava dok se ne postigne ugovor. Ovo je do sad bilo nametanje rješenja na štetu srpskog naroda. Dolaskom Schmidta se to pojačalo, a mi odbacujemo sve što je Schmidt uradio. Mi tražimo da se sve to poništi i da se onda dogovori funkcionisanje organa. Drugačije neće moći i neće ići”, rekao je Dodik.

Zatim je govorio o posljednjoj sjednici Vijeća sigurnosti UN-a.

“Kad uzmete pet članica Vijeća sigurnosti kako su se ponašale u prošlosti i na posljednjem zasjedanju, onda visite razliku. Bidenova Amerika, Francuska i Velika Britanija su bile na istoj strani, a sada ćete morati vidjeti da su Kina i Rusija čvrsta i da nemaju šta slušati čovjeka koji nije izabran na sjednici Vijeća sigurnosti. SAD su se neutralno ponašale i dale stav koji nema nikakve veze s onim što su zastupali ranije. Negativni nastupni na bazi lažnih informacija zadržale su Francuska i Velika Britanija.

Mi smo cijenili da je korisno upotrijebiti situaciju na Vijeću sigurnosti i smatrali smo da trebamo organizovati ovaj sastanak. Osjećam se komforno, a o onima koji nisu došli to govori o njihovoj kratkovidosti ili dugovidosti. Moj boravak u Moskvi pokazao je da imamo značajne prijatelje koji razumiju ovu situaciju”, rekao je Dodik.

Uobičajene uvrede

I onda je počeo vrijeđati.

“Predstavnici bošnjačkog, muslimanskog naroda ne znaju ništa drugo nego da blebeću. Niko ne može otići i iznositi svoj stav kao stav BiH. Oni su pokušali da riješe krizu, mi je nismo izazvali, ali smo tu. Mi nećemo ispunjavati njihove želje, mi se bavimo ozbiljnom državnom politikom. Riješite tu krizu, s nama ili bez vas. Mogli smo razgovarati i iznijeti neslaganje, ali bi bilo korisno da se vidimo. Oni su izabrali priču da mogu razgovarati sa svima osim s Dodikom. Ja sam predsjednik RS, najveće partije, svidjelo se to kome ili ne. Nisam ni željan da gledam face koje godinama gledam, koji pokušavaju nametnuti nešto svoje. Mi smo poštovali Ustav BiH i ništa protuustavno nismo radili. Ko je odlučio i gdje piše da je predsjednik RS, Vlade i skupštine rušio ustavni poredak”, kazao je.

Onda je govorio o Sudu BiH i Tužilištvu BiH.

“Sud, Tužilaštvo i SIPA ostaju neustavni. U akcijama SIPA-e koja prati Heleza, nema Srba i Hrvata, samo muslimani”, rekao je Dodik.

