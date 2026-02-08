Dodik nakon pobjede Karana: “Opet ćemo ih deklasirati u oktobru, požalit će balije za mnom kada vide šta će Karan uraditi”
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik obratio se na konferenciji za medije i poručio da je Siniša Karan pobijedio na izborima.
Naveo je da su povećali prednost za oko 800 glasova.
– Hvala svima, znali smo šta će se desiti, bavili smo se odgovornim državnim poslovima. Blanuši nije pomogla ni funkcija predsjednika SDS-a, ko gubi ima pravo da se ljuti. Pobijedili smo Šmita, međunarodni faktor, sarajevsku čaršiju, koja je učinila sve da učini pritisak na CIK. Razbijene su sarajevske iluzije, sada je otišlo sve paramparčad. Ne umiju da priznaju čak ni poraz, nastavit ćemo graditi RS. Nek objasne oni narodu, mi ćemo nastaviti da se bavimo svojim politikama. Centralnoj izbornoj da ne kažem šta ostaje da samo proglasi pobjedu Karana – rekao je Dodik.
Ponovo se osvrnuo na govor Blanuše, gdje je govorio o malverzacijama.
– Ljudi, ja sam bio u Mađarskoj, Americi, nisam se bavio izborima, prestanite da lažete. Jedina je istina da je Karan pobijedio, nedostojni ste takmičenja, ne znate da priznate poraz. Ništa nije tako kao što vi kažete, sve je bila laž. U oktobru ćemo ih ponovo deklasirati, tek sad počinjem da pobjeđujem, samo na jedan novi način. Požalit će balije u Sarajevu za mnom kada vide šta će Karan raditi. Odmah ćemo nastaviti da radimo – rekao je.
(Kliker.info-Avaz)
