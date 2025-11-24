Dodik nakon izbora u RS : Bošnjaci glasali za Blanušu, htjeli da napakoste i pokažu da nisu lojalni Republici Srpskoj

Lider SNSD-a i bivši predsjednik RS Milorad Dodik danas se obratio medijima nakon sjednice GO ove stranke i jučer održanih izbora u ovom entitetu.

“Poslije prošle noći u kojoj smo sabirali utiske i brojeve, možemo reći da su brojevi isti ali utisci mnogo bolji. Izbori su završeni, smatramo da je priča gotova i usmjeravamo se na druge stvari”, kazao je Dodik.

“SNSD je nepravedno izgubio mjesto predsjednika, protiv nas se vodi haranga već neko vrijeme. Pokušaj pro-muslimanskih i antisrpskih konglomerata je propao“.

Opet je ponovio tvrdnje od sinoć, a to je da je više strana bilo protiv Republike Srpske i njegove stranke.

“Mi smo ovo ranije dobili, ponovo imamo isto. Kod nas u partiji, bez obzira kako to neko gledao, odnosi ostaju struktuisani da se poštuju izbori i kolektivni dogovor koji imamo”. “Da nije Trump pobijedio..”

Dodik je istaknuo ulogu Trumpa i dodao da je SDS imao više nego očekivano glasova zbog glasova “Bošnjaka u RS”.

“Konglomerat koji se skupio bio je ozbiljan. Na svu sreću, da nije pobijedio Trump mi ovdje ne bismo stajali kao protivnici. Zašto da pobjednik traži opravdanje? Pobjednici slave. Mi smo naučili na bolji rezultat, to je tačno. Mi smo prije izbora imali procjenu da se oni mogu dovući do 200.000 glasova i to se i desilo.

U mjestima gdje žive Bošnjaci, oni su glasali za Blanušu. Oni žele da usložne situaciju u RS i zato su glasali za njega. Htjeli su da napakoste Republici Srpskoj i pokažu da joj nisu lojalni. To govori o organizovanom pristupu koji je urađen putem IZ i njihovog mehanizma funkcionisanja“.

Dodaje još da bolje rezultate očekuje na narednim opštim izborima i ponavlja tvrdnje da se “RS želi degradirati”.

“Mi vjerujemo da nama i dalje pripada oko 350 hiljada glasova na opštim izborima i to ćemo pokazati. Žele da degradiraju RS putem Schmidta i njegovih intervencija koje su nezabilježene.

Sve je upereno na to da se RS destabilizuje. Narod je pobijedio Schmidta, loše namjere muslimana iz Sarajeva i izdajničke namjere opozicije“.