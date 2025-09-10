Dodik nakon Dodika : Igor ide na Miloradovo mjesto

Politička farsa u Bosni i Hercegovini iz dana u dan dobiva nove činove, a kada je glavni glumac nekadašnji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik onda su novi zapleti sasvim izvjesni.

Čovjek koji, očito, više ni sam ne zna ni što bi ni kako bi, ali svakako svjestan kako mu nekadašnja golema moć kopni spreman je na sve i svašta. A upravo se tako i ponaša u posljednje vrijeme samo kako bi izazvao dodatan kaos u BiH, razvaljivao i ono malo što je funkcioniralo, na najbrutalniji način vrijeđao Bošnjake, oporbu iz RS-a i predstavnike zapadnog dijela međunarodne zajednice u BiH.

Ipak, istini za volju to je, u možda manjem intenzitetu nego sada, radio i prije, ali sada mu se po prvi put događaju i potresi u stranci. Nesporno je kako će nakon gotovo neminovnog odlaska ‘velikog baje’ svaka stranačka frakcija tražiti ‘svoje mjesto bliže suncu’.

U SNSD-u ‘ključa’

Naime, Milorad Dodik je danima vrištao u mikrofone kako će SNSD i njegovi partneri blokirati svaki pokušaj provođenja izvanrednih izbora za predsjednika RS-a nakon što je on pravosnažno osuđen od strane Suda BiH, a SIP BiH mu oduzeo mandat entitetskom predsjednika. Ipak, u nedjelju preokret – Milorad Dodik kaže kako nema ništa protiv da stranka na čijem je čelu, SNSD, ima svog kandidata na izvanrednim izborima za predsjednika RS-a.

A naši izvori govore kako se već zna tko će to biti – Igor Dodik, Miloradov sin. Upravo tu bi moglo doći do velikih problema unutar SNSD-a jer već se odavno zna kako neki od najviđenijih članova te stranke uopće nije oduševljen činjenicom da će Igor naslijediti oca.

Već su opjevane priče kako se Milorad mislio povući iz politike, ali da ga na mjestu predsjednika stranke naslijedi sin, ali se tome žestoko usprotivila članica Predsjedništva BiH iz RS-a Željka Cvijanović. Navodno, na njenoj strani su neki od najviđenijih članova ove stranke – Nebojša Radmanović, Obren Petrović, Sredoje Nović, Ljubiša Ćosić…

Upravo zbog toga se ovaj scenarij i nije realizirao. Bar ne za sada. Međutim, sve su glasnije teze kako i sama Cvijanović polako traži izlaz iz svega što je Milorad Dodik zakuhao, sastaje se u SAD i Europi s niz dužnosnika iza zatvorenih vrata tražeći izlaz. Sve je potkuhao i Miloradov potez da s Cvijanović na nedavni put u SAD pošalje i svoju savjetnicu što su mnogi protumačili kako jasnu poruku da joj Cvijanović ‘drži na kratkoj uzici’.

Proces

Bilo kako bilo, svima je jasno kako su pred SNSD-om teški dani, a to pak znači i pred RS i pred BiH. Milorad Dodik se sasvim sigurno neće predati bez borbe, odnosno dok ne bude siguran da će netko izuzetno blizak njemu ubuduće voditi sve procese. To ne odgovara mnogima koji su skoro dva desetljeća u Miloradovoj sjeni i napokon su vidjeli prigodu da iz nje izađu.

A ime Igora Dodika nije nikakva novost s obzirom kako je već ranije postavljen za organizacijskog tajnika stranke koji sudjeluje na apsolutno svim sastancima, rukovodi dobrim dijelom procesa i polako, ali sigurno preuzima sve uzde stranke, koalicije i vlasti u RS. Presuda i oduzimanje mandata Miloradu Dodiku samo je ubrzalo ovaj proces koji bi svom kraju došao svakako. Hoće li kraj tog procesa značiti i kraj SNSD-a kakvog poznajemo, ostaje da se vidi.

(Dnevni list)