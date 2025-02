Dodik na skupu u Sremskoj Mitrovici : ”Srbija ne želi pripojiti RS, mi želimo biti dio njih…”

Predsjednik RS-a Milorad Dodik prisustvovao je skupu u Sremskoj Mitrovici, gdje su simpatizeri stranke Aleksandra Vučića organizovali miting povodom Dana državnosti Srbije. Tom prilikom Dodik je okupljenima održao govor u kojem je ponovio niz spornih tvrdnji, uključujući i one o secesiji RS-a.

„Pričaju da Srbija želi da pripoji sebi Republiku Srpsku. Ne, mi želimo da budemo dio njih. To je naš cilj. Nas zanima Srbija. Ne želim da gledam bilo koga ko urušava Srbiju. Ne volim nikog od njih, ne podnosim čak ni njihovo pravo ako drugačije misle, ako ne vole Srbiju,

Istakao je i da često razgovara s Vučićem te dodao kako smatraju da su „veliki Srbi“.

„Mi nismo ni bosanski, ni crnogorski, ni hrvatski ni nikakvi Srbi. Mi smo Srbi. Ja o tome često razgovaram sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Pozdravljam sve koji su došli ovdje, pozdravljam i one koji su iz RS-a došli ovdje. Aleksandar Vučić zaslužuje pažnju. Zaslužuje da ga slušaju jer je ojačao Srbiju. Sa Aleksandrom Vučićem Srbija je moćna i poštovana. A sada neki hoće to da sruše. Bez jake ličnosti i jakog predsjednika nema jake Srbije, zato hoće da promijene Aleksandra Vučića. A vaš dolazak ovdje je potvrda da se to neće desiti. Uz Aleksandra Vučića je Srbija i Republika Srpska. Svi ćemo podržati Aleksandra Vučića“, rekao je Dodik.

Tokom govora, Dodik je ponovio i tvrdnje o USAID-u, nazivajući ga „zločinačkom organizacijom“ te je kritikovao profesore i studente.

„Profesori traže da ocjenjuju kada su ispunjeni zahtjevi studenti. Možda bi studenti mogli da ih upitaju koliko su imali projekata sa zločinačkom organizacijom koja se zove USAID, a za koju je Trump rekao da je zločinačka organizacija. Da su uložili tri milijarde da sruše predsjednika“, poručio je Dodik.

