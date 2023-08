Dodik na Palama: Srbi su u Haagu dobili preko 1.100 godina, a muslimani samo 40, to je lažna historija

Posebna sjednica održala se nakon sankcija izrečenih rukovodstvu Republike Srpske i podizanja optužnice protiv predsjednika Republike Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora “Službenog glasnika” Srpske Miloša Lukića.

– Zajedno smo bili i kada se nismo razumjeli, ali bili smo uvijek jedinstveni i mislim da je to vrijeme i ta struktura jednako pokazivala sposobnost da se odrekne bilo kakvih egoa, a da se usmjeri na očuvanje nacionalnih pitanja. I zato mislim da je danas nama kao društvu potreban širok dijalog koji bi se okupio u forumu, odakle bi se poručilo dokle možete autonomno da djelujete, a kada više nema mogućnosti da radite šta hoćete – istakao je Dodik.

Dodik je naglasio da nije ovdje da osuđuje nečije političke stavove, već da šalje poruke jedinstva.

– To jedinstvo mora da bude manifestovano i kroz dijalog, ali nažalost da ja kao predsjednik moram da kažem da obavljam dijalog sa onim što se u Republici Srpskoj zove opozicija, jer oni ne žele da razgovaraju ni o jednom pitanju. Imaju sve odgovore na ta pitanja. Lično mislim, a i svi sa ovoga skupa, da se treba obaviti razgovor sa svima i tražim platformu i forum na kojem bi se to moglo desiti. Iz iskustva čiji sam i ja član bio te ratne Skupštine, koja je postavljena kao regularan organ, i čekalo se šta će ta Skupština reći. Noćima smo zasjedali, i čak smo navikli strance da čekaju odluke Narodne Skupštine. Nisu čak mogli da poduzmu bilo kakvu mjeru – naglasio je Dodik.

Dodik je poručio da ukoliko si predsjednik jedne države moraš biti spreman i na žrtvu.

– Sjetimo se samo Haškog tribunala kako je presuđivao, odnosno kako nije. Kako je sudio taj sud, vidite po presudama, Srbi su dobili preko 1.100 godina, a muslimani samo 40 godina. To ostavlja mladim naraštajima lažnu istoriju. Svega toga bili smo svjesni i tada. To je bila trauma mnogih koji su prošli kro to sve samo zato što su bili Srbi i branili srpske interese i naš narod. I tada smo zajedno bili. E upravo to zajedništvo danas nedostaje, jer na nekim pitanjima nema i ne smije biti diskusije -zaključio je Dodik.

Na sjednici su usvojeni zaključci i dodijeljene zahvalnice rukovodstvu Republike Srpske u znak podrške za hrabru i beskompromisnu borbu u zaštiti i očuvanju Srpske.

Sjednici, u zgradi “Mali dom”, prisustvovali su i izaslanik srpskog člana Predsjedništva BiH Boško Tomić, gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić, bivši predsjednik Narodne skupštine Republke Srpske Dragan Kalinić, načelnici opštine Pale i Sokolac Boško Јugović i Milovan Bjelica, piše RTRS.

