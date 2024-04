Dodik kod Hadžifejzovića : Spreman sam da vam platimo dvije milijarde obeštećenje i eksteritorijalno predamo Potočare (Video)

Nakon upornih najava Vaskršnjeg sabora nakon što dođe do usvajanja Rezolucije o genocidu u Srebrenici, potom mitinga u Banjaluci kojim se suprotstavljalo njenom usvajanju, pa do upornih prijetnji da će ovaj čin u UN-u dovesti do secesije, Dodik je noćas odlučio poricati svoje ranije istaknute planove upravo o secesiji. Doduše, samo na početku razgovora za FACE TV, a nakon toga je prešao na priču o “mirnom razlazu”.

“Niko ne proglašava secesiju, mi se ne odvajamo od Bosne i Hercegovine. Mi nemamo bilo kakav plan secesije. Plan je ako svi naši napori ne uspostave korektan sistem odnosa – da se razdružimo sa Federacijom BiH. Podvala je priča o secesiji”, rekao je na početku.

Senad Hadžifejzović ga je podsjetio da su mu izjave u prethodnom periodu bile suprotne ovoj, a potom ga je podsjetio na još jednu problematičnu i upitao: Da li vam je neprijatno što sada udišete zrak sa muslimanima?

“Ja ne mrzim muslimane. Nikada nisam rekao da mrzim muslimane. Neću da udišem zrak s političkom strukturom koja mom narodu nameće etiketu genocidnog, neću da živimo zajedno”, odgovorio je Dodik.

“Kako vas nije stid?”, nastavio je Hadžifejzović.

“Vi ste najviše doprinijeli ovome svojim emisijama, vama je u glavi vanredna situacija”, rekao je Dodik.

Hadžifejzović ga je potom podsjetio da je baš u njegovu kameru 2007. godine jasno rekao da zna da se u Srebrenici desio genocid.

“Greška. Svo moje povjerenje prema Sarajevu je bilo greška. Zato trebamo fino da se raziđemo na miran način. Spreman sam da vam platim dvije milijarde u deset godina, da vam dam obeštećenje, jer nema načina da živimo zajedno. Spremni smo da Potočare teritorijalno predamo vama”, rekao je.

Na upozorenje voditelja da razlaz znači rat, Dodik je izjavio kako “oni neće ratovati”.

“Nemojte pokušati da uđete u prostor RS, provest ćete se kao bosi po trnju”, dodao je.

Podsjetimo, tokom proteklog mjeseca vrh RS i Srbije intenzivno lobira protiv usvajanja rezolucije kojom se osuđuje i podsjeća na ubijanje više od osam hiljada nevinih u Srebrenici u ljeto 1995. godine. Glasanje neće biti kako je prvobitno planirano 2. maja, ali će maj svakako ostati ključni mjesec.