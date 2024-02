Dodik izvrijeđao O'Briena i pozvao narod na okupljanje : Okupimo se i borimo se. Imamo šansi, Amerika ima atomsku bombu, to ne znači da mi moramo biti loši

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik obratio se danas medijima u Banjoj Luci komentarišući današnju posjetu pomoćnika američkog državnog sekretara Jamesa O'Briena. Dodik je djelovao veoma ljuto i nije štedio riječi i kritike na račun američkog zvaničnika, ali i politike Washingtona koju je nazvao “prljavom”.

“Danas smo čuli razne neistine, potvrdio je podaništvo muslimanima. On i njegova struktura isključivo podržavaju muslimane i njihove koncepte. On je bio jedno obično piskaralo koje je imalo sreće da se nađe u Daytonu. Nije imao dostupa ni pristupa važnim igračima niti je mogao utjecati na bilo šta. On nije tumač Dejtonskog sporazuma”, kazao je Dodik.

Dodao je da se O'Brien lažno predstavlja kao neko ko je moćan.

“Čudi nas da pored svega što se dešava u Evropi da je došao u BiH da otvori još jedno žarište i da unese potpunu nestabilnost i to baš u trenutku kad smo pokušali napraviti jedan dogovor. On govori jedno na sastancima, a sasvim drugo pred medijima. Iznio je niz netačnosti i laži. Ničim nije zadužen da tumači Dejtonski sporazum. Dejtonski sporazum kad je predat u vlasništvo BiH njegovim strukturama je rečeno da su entiteti jedini koji su akteri, nigdje ne piše da je to neki smutljivac sličan njemu”, kazao je.

Osvrnuo se na ono što je O'Brien pričao o državnoj imovini.

“Potpuna je laž i odbacujemo ono što je on rekao o imovini. Nigdje se u Ustavu ne pominje imovina BiH. To što je on rekao je potpuna izmišljotina. On je ovdje došao da unese nemir i političke smutnje i da kritikuje sporazum iz Laktaša, a nije sporazum negov dogovor. Ne postoji državna imovina u BiH. Kao što su dobile Srbija, Hrvatska, Sjeverna Makedonija i ostale zemlje raspadom Jugoslavije, imala je i BiH pravo na neku imovinu. Ali, to ne može da mijenja Ustav i to je kritivično djelo. Kako neko potpiše takav Ustav? I oni nama lažno predstavljaju da potpis o sukcesiji garantuje neku državnu imovinu”, kazao je.

Ponovo je vrijeđao Jamesa O'Briena na ličnoj osnovi.

“On je jedan pisar koji je trčkao tamo po Dejtonu. Iako je od Amerikanaca, malo je previše. Amerikanci vode hibridni rat protiv RS. Oni se petljaju u bankarski sistem. RS je redovno isplaćivala plate i penzije, sve je pokriveno, stipendije, subvencije na kamate za kredite… Dakle, RS nije u finansijskoj krizi koju on želi prikazati. Dejtonski sporazum nije u vlasništvu SAD, oni prave najveću bljuvotinu ovdje oko Dejtona, žele napraviti unutarnju BiH koju mi nećemo”, kazao je.

Dodao je da RS nema namjeru da ostane u antiustavnoj BiH. Kaže za O'Briena da je “odjednom postao kao neki vanzemaljac”.

“Pa, gdje si bio majstore 30 godina? Ono što on danas kaže to su samo obaveze da se dodvori muslimanima. Izrekao je niz laži. Ja ne znam šta se dešava s Amerikom da se nihovi službenici lažima služe, to je nevjerovatno. Važni ljudi iz Brisela mi kažu da O'Brien ima mnogo primjedbi na Murphyja. Kad je pričao s predstavnicima institucija ništa od ovog nije rekao, a onda je pred medjima pričao protiv RS. U Briselu su mi rekli da nije zadovoljan Murphyjem, a ovdje dođe i kaže da je zadovoljan. Nevjerovatno”, priča Dodik.

Osvrćući se na dogovor iz Laktaša, dodik je kazao da je O'Brien srušio “jednu mogućnost koju smo mi željeli u ovom teškom vremenu.”

“Kako mi da razgovaramo s Bošnjacima kad on kaže ‘državna imovina’? Ljudi, to ne postoji. Ima šta hoće od mene onaj ko mi to nađe u Dejtonu. To je laž. Dosta više tih laži. Imovinu nećete dobiti. Ako neko takne našu imovinui, sastat će se naša Skupština i donijet će odluku. Ovaj narod ima pravo na svoje šume, puteve, vode… On misli da je dovoljno da si iz Amerike i da možeš da lažeš”, dodao je.

Kazao je da ne zna “kako će se BiH izvući iz ovoga”.

“On kaže da je najbolje za BiH da nastavi put ka euroatlanskim integracijama. Ko je tebe bilo šta pitao? Koje NATO integracije? Ukinute je komisija za integraciju i napravljena ona za saradnju. Rečeno je da to ne podrazumijeva članstvo. Nama nije najbolje u NATO savezu. NATO je ubijao naše ljude ovdje. Kad je tako dobro u Evropi, šta se onda to dešava u Njemačkoj, Italiji, Francuskoj? To je slučajno? Pa, nije. Kome vi to prodajete? Mi i dalje ostajemo opredjeljeni za EU, ali to nije put koji podcrtava Amerika. Nema ni jedna stvar da je rekao a da je istina. On je to učinio na FPN u Sarajevu, tamo je publika probrana. Za njega Srbi ne postoje, mi smo manje vrijedni. On zaista misli da smo mi glupani, a da je on pametan. Ja ga lično znam, kad je stajao iza vrata na sastancima, sad je nešto poludio”, kazao je.

Još jednom je podcrtao da ono što je O'Brien pričao jeste “da ispuni obaveze koje je mislimanima ranije dao vezano za cenralizaciju BiH”.

Osvrnuo se na priču u vezi sa secesijom RS-a.

“Vrijeme će pokazati možemo li se osvojiti ili ne možemo. Imamo mi mehanizme”, dodao je.

“Kad ste čuli da Rusi ili Kinezi ovako nešto pričaju? Muslimani misle da ovo njima ide u prilog, ne ide vjerujte mi. Nikome ne ide u prilog ova američka politika. Mislimo da ova politika vodi ka ukidanju RS-a i našeg prava da postojimo. Ako nema RS-a u skladu sa Ustavom, onda neće biti ni Srba. Ja to neću dozvoliti. Borit ću se stalno”, rekao je.

Pozvao je narod iz RS-a da se okupi i bori protiv Amerike.

