Dodik iz Rusije: Kandidat SNSD za predsjednika RS Siniša Karan
Milorad Dodik potvrdio je da će prijedlog SNSD-a za predsjednika Republike Srpske na prijevremenim izborima biti Siniša Karan.
“Mi ćemo predložiti to koalicionim partnerima i naš prijedlog biće ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniša Karan. Treba da se dogovorimo oko tog”, rekao je Dodik za RTRS iz Sočija.
Podsjetimo, Milorad Dodik je prvobitno kazao kako neće priznati niti prihvatiti odluku CIK-a, kao ni Suda BiH, da prijevremenih izbora za predsjednika RS neće biti te da će raspisati referendum na kojem će se građani RS izjasniti da li on treba ostati predsjednik tog bh. entiteta. Referenduma nije bilo.
Za sve ono što je Dodik rekao, pa porekao, okrivio je ponajprije opoziciju, a potom i “političare iz Sarajeva”, mahom Bošnjake.
