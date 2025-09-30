hamburger-icon

Kliker.info

Dodik iz Rusije: Kandidat SNSD za predsjednika RS Siniša Karan

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Dodik iz Rusije: Kandidat SNSD za predsjednika RS Siniša Karan

30 Septembra
16:09 2025
Štampaj Podijeli s prijateljima

Milorad Dodik potvrdio je da će prijedlog SNSD-a za predsjednika Republike Srpske na prijevremenim izborima biti Siniša Karan.

“Mi ćemo predložiti to koalicionim partnerima i naš prijedlog biće ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniša Karan. Treba da se dogovorimo oko tog”, rekao je Dodik za RTRS iz Sočija.

Podsjetimo, Milorad Dodik je prvobitno kazao kako neće priznati niti prihvatiti odluku CIK-a, kao ni Suda BiH, da prijevremenih izbora za predsjednika RS neće biti te da će raspisati referendum na kojem će se građani RS izjasniti da li on treba ostati predsjednik tog bh. entiteta. Referenduma nije bilo.

Natjerao i NSRS da prvobitno izglasa zaključke o tome da neće prihvatiti odluku CIK-a, da bi ih potom opet natjerao da iste zaključke izmijene.

Za sve ono što je Dodik rekao, pa porekao, okrivio je ponajprije opoziciju, a potom i “političare iz Sarajeva”, mahom Bošnjake.

(Kliker.info-N1)

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku