Dodik iz Rusije: Kandidat SNSD za predsjednika RS Siniša Karan

Podsjetimo, Milorad Dodik je prvobitno kazao kako neće priznati niti prihvatiti odluku CIK-a, kao ni Suda BiH, da prijevremenih izbora za predsjednika RS neće biti te da će raspisati referendum na kojem će se građani RS izjasniti da li on treba ostati predsjednik tog bh. entiteta. Referenduma nije bilo.