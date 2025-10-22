hamburger-icon

Kliker.info

Dodik i zvanično bivši : Imenovanje Ane Trišić Babić objavljeno u Službenom glasniku RS

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Dodik i zvanično bivši : Imenovanje Ane Trišić Babić objavljeno u Službenom glasniku RS

22 Oktobra
16:51 2025
Štampaj Podijeli s prijateljima

U Službenom glasniku Republike Srpske objavljena je Odluka o imenovanju Ane Trišić Babić za vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske.

“Narodna skupština Republike Srpske imenuje Anu Trišić Babić za vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske čije su nadležnosti u skladu sa Ustavom Republike Srpske”, navodi se u odluci.

Dalje se navodi da “ovom odlukom prestaje funkcija dosadašnjeg predsjednika Republike Srpske” te da važi do izbora novog predsjednika RS.

Podsjećanja radi, Narodna skupština RS nedavno je imenovala Anu Trišić Babić kao v.d predsjednika RS.

(Kliker.info-NN)

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku