Dodik i zvanično bivši : Imenovanje Ane Trišić Babić objavljeno u Službenom glasniku RS
22 Oktobra
16:51 2025
U Službenom glasniku Republike Srpske objavljena je Odluka o imenovanju Ane Trišić Babić za vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske.
“Narodna skupština Republike Srpske imenuje Anu Trišić Babić za vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske čije su nadležnosti u skladu sa Ustavom Republike Srpske”, navodi se u odluci.
Dalje se navodi da “ovom odlukom prestaje funkcija dosadašnjeg predsjednika Republike Srpske” te da važi do izbora novog predsjednika RS.
Podsjećanja radi, Narodna skupština RS nedavno je imenovala Anu Trišić Babić kao v.d predsjednika RS.
