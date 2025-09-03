Dodik i Višković ostali bez diplomatskih pasoša BiH

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković zatražio je prije 15 dana od bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da vrati diplomatski pasoš BiH. Rok za vraćanje pasoša istekao je danas, 3. septembra, a Dodik je odbio postupiti po zahtjevu Ministarstva vanjskih poslova.

Prema informacijama Raporta, diplomatski pasoš Dodiku je danas poništen po automatizmu i proglašen nevažećim. Ministar Konaković je zahtjev uputio nakon što je Dodiku pravosnažno oduzet mandat predsjednika RS odlukom Suda BiH, što je postalo pravosnažno 18. avgusta.

U dopisu upućenom Dodiku navodi se: “Imajući u vidu da je odredbama člana 9. stav (1) Pravilnika o izdavanju diplomatskih pasoša propisano da je nosilac diplomatskog pasoša, kome je prestalo svojstvo na osnovu kojeg je stekao pravo na taj pasoš, dužan u roku od 15 dana od dana prestanka svojstva vratiti pasoš, pozivamo imenovanog na vraćanje diplomatskog pasoša.”

Do danas je Dodik, uprkos tome, koristio diplomatski pasoš, uključujući i tri putovanja u Srbiju. Sada će moći putovati samo običnim pasošem, bez diplomatskih privilegija.

Ministarstvo vanjskih poslova će obavijestiti Graničnu policiju BiH i diplomatsko-konzularnu mrežu da je pasoš poništen te da Dodik njime neće moći prelaziti državnu granicu.

I bivši premijer Republike Srpske Radovan Višković također ostaje bez diplomatskog pasoša nakon što ga je Narodna skupština RS razriješila dužnosti. On je, kao i Dodik, dužan vratiti pasoš nadležnom ministarstvu.

