Dodik i Cvijanović nakon sastanka s Orbanom: “Imponuje nam pažnja koju nam Mađarska poklanja”

Sastanak sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom bio je uspješan i konstruktivan, izjavila je članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, nakon današnjeg susreta koji su ona i predsjednik bosanskohercegovačkog entiteta RS-a Milorad Dodik imali u Budimpešti s premijerom Mađarske.

Ona je za RTRS kazala da Mađarska ima razumijevanje za sve što se dešava u BiH: “Nama je jako važna Mađarska. Naravno da je uvijek dobro da imate jednog takvog sugovornika. Mađarska je prepoznala RS kao mjesto za ulaganje.”

Cvijanović je naglasila da je “uvijek važno da u okviru EU imate ljude koji mogu da razumiju prilike i neprilike u okviru BiH”.

Nastavak saradnje s Mađarskom najavio je i Dodik. Kako bi svi dogovoreni projekti i saradnja imali veći obim i novi format, kaže Dodik, dogovoreno je da se formira zajednički Savjet za praćenje tih politika kojim će rukovoditi on i Orban: “Obavezni će biti sastanci svakih šest mjeseci da bi se operativno vidjelo na koji način to sve ide.”

Dodik je istakao da je “sastanak sa Orbanom bio normiran 45 minuta, ali da su ostali sat i po u danu u kojem se ovdje slavi nacionalni praznik i gdje dolazi desetine važnih gostiju”: “Imponuje nam ta pažnja koja nam je ovdje poklonjena. Na dnevnom redu su bila i politička pitanja. Orban je nedavno bio u Sarajevu i poslao jasnu poruku da Mađarska želi da sarađuje sa svima koji žele. Nakon toga je bio u Banjaluci i samo smo potvrdili naše dogovore od ranije.”

Dodik je naglasio da su on i Cvijanović Orbana upoznali sa “situacijom u BiH”.

“Osnovna stvar sa kojom smo ga upoznali jeste kako tamo neizabrani stranac nameće zakone i brani svoj ego, sujetu i ličnost, a krši sve norme Ustava i Dejtonskog sporazuma. Christian Schmidt je neizabrani stranac koji se pokušava igrati igre moći u kojoj misli da oni koji stoje iza njega mogu da nametnu političku volju, da promijene zakone i zatvore svakog onoga ko ga ružno pogleda”, rekao je Dodik.

On je napomenuo da u Mađarskoj postoji razumijevanje te situacije: “Nama je važno da kod prijatelja imamo razumijevanje za to. Oni objektivno tu osim razumijevanja ne mogu mnogo šta da učine, ali to je stvar koja se nije njih ni pitala, niti oni mogu nešto da urade, ali je veoma važno da znaju o čemu se radi. Ovdje se radi o čovjeku koji je poslan iz Njemačke na kraju mandata Angele Merkel koja nije znala šta će s njim pa ga je poslala nama ovdje da bilduje mišiće i popravlja svoj izgubljeni ego. Došao je tu i sad mu se sviđa. Sviđa mu se da može da nametne zakon, da legitimno izabranom predsjedniku zaprijeti da ga može strpati u zatvor i tako dalje. Vidjećemo kako će sve to ići, poručio je Dodik, dodajući da nikada nije bio uvjereniji da je na pravom mjestu i da vodi ispravnu politiku.”

(Kliker.info-Fena)