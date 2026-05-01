“Milorad Dodik, sinoć je na ‘prestižnom’ američkom Judson University primio priznanje za liderstvo i zalaganje za demokratiju. ‘Spektakularnoj ceremoniji’ dodjele priznanja prethodio je njegov razgovor s domaćinima, u kojem se javno odrekao Karadžića i Mladića, rekavši: ‘Zločine su činili i neki pripadnici srpskog naroda. Ja ih ne branim. I treba da budu osuđeni… Ja se odričem sve i jednog Srbina koji je učinio zločin prema drugom narodu, pravdajući to pripadnošću srpskom narodu. To nisu Srbi.’ Kada je završio, pitao je nekog ‘balavca’ koji je prevodio da li je to što je rekao bilo dobro. Prilikom primanja priznanja pokušao je da poljubi čovjeka koji mu je uručio nagradu, ali ovaj očito nije bio raspoložen za takvu vrstu bliskosti. Valjda to nije bilo uračunato u cijenu aranžmana, pa je Dodik ponovio isti gaf iz Moskve s Putinom, ovaj put u Chicagu… Opet poljubac u prazno”, naveo je Gradaščević.