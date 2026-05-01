Dodik dobio nagradu u Chicagu pa poručio: Zločine su činili i neki pripadnici srpskog naroda, ne branim ih – trebaju biti osuđeni (Video)
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik boravio je u američkom gradu Elginu, gdje mu je na Univerzitetu “Jadson” uručeno priznanje za odvažnost u liderstvu, te posvećenost demokratskim principima i nacionalnom suverenitetu. Dodik je na ovom univerzitetu učestvovao kao gost foruma pod nazivom “Zalaganje za demokratiju”. Međutim, njegov govor, koji se poprilično razlikuje od dosadašnjih, privukao je znatno pažnju javnosti.
“Zločine su činili i neki pripadnici srpskog naroda, ja ih ne branim. I treba da budu osuđeni. Ja se odričem sve ijednog Srbina koji je učinio zločin prema drugom narodu, pravdajući to pripadnošću srpskom narodu. To nisu Srbi”, kazao je Dodik.
Analiza nastupa i reakcije na društvenim mrežama
Naime, upitao ga je da li je njegov govor bio dobar na šta mu je on odgovorio da je bio “odličan”.
Ovaj detalj, kao i cijelo obraćanje, analizirao je Emin Gradaščević na društvenoj mreži X koji je i podijelio dio njegovog govora.
Gradaščević je u svom osvrtu primijetio da se Dodik javno odrekao onih koji su činili zločine, ali je ukazao i na neobične situacije tokom same ceremonije. Prema njegovim navodima, zabilježen je i neuspješan pokušaj srdačnijeg pozdrava s osobom koja mu je uručila nagradu, što je Gradaščević uporedio s ranijim sličnim situacijama iz diplomatskih krugova.
“Milorad Dodik, sinoć je na ‘prestižnom’ američkom Judson University primio priznanje za liderstvo i zalaganje za demokratiju. ‘Spektakularnoj ceremoniji’ dodjele priznanja prethodio je njegov razgovor s domaćinima, u kojem se javno odrekao Karadžića i Mladića, rekavši: ‘Zločine su činili i neki pripadnici srpskog naroda. Ja ih ne branim. I treba da budu osuđeni… Ja se odričem sve i jednog Srbina koji je učinio zločin prema drugom narodu, pravdajući to pripadnošću srpskom narodu. To nisu Srbi.’ Kada je završio, pitao je nekog ‘balavca’ koji je prevodio da li je to što je rekao bilo dobro. Prilikom primanja priznanja pokušao je da poljubi čovjeka koji mu je uručio nagradu, ali ovaj očito nije bio raspoložen za takvu vrstu bliskosti. Valjda to nije bilo uračunato u cijenu aranžmana, pa je Dodik ponovio isti gaf iz Moskve s Putinom, ovaj put u Chicagu… Opet poljubac u prazno”, naveo je Gradaščević.
Gostovanje Milorada Dodika i dodjela priznanja za demokratiju na World Leaders Forumu nisu prošli bez otpora. Nekoliko nevladinih organizacija koje okupljaju bh. dijasporu u Sjedinjenim Američkim Državama, uključujući JednaBiH, JaBiH i MidwestBiH, javno su protestovale protiv organizacije ovog događaja u Chicagu i učešća predsjednika RS-a na pomenutom univerzitetu.
Iako je tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama koristio pomirljiviji ton, retorika Milorada Dodika u matičnoj zemlji godinama je u oštrom kontrastu sa izjavama o demokratiji i suverenitetu koje su pratile dodjelu priznanja na Univerzitetu “Judson”.
Dodik godinama Bosnu i Hercegovinu naziva “nemogućom državom” i “propalim projektom međunarodne zajednice”, često naglašavajući da RS treba da ide putem osamostaljenja.
U BiH i regionu, predsjednik SNSD-a je ranije često dovodio u pitanje presude Haškog tribunala, dok je optužene i osuđene pripadnike srpske vojske i politike nerijetko nazivao herojima. Jedna od najkontroverznijih tačaka njegovog javnog djelovanja je uporno negiranje genocida u Srebrenici, uprkos pravosnažnim presudama međunarodnih sudova. I upravo se postavlja pitanje da li je ovaj njegov nastup promjena retorike ili samo prividno “umiljavanje” Amerikancima jer i tokom ovog govora nije priznao da je u Srebrenici počinjen genocid, ali je isto tako govoreći o odnosima sa Srbijom, rekao je da je Aleksandar Vučić “posvećen patriota“ koji uspješno vodi zemlju i obezbjeđuje stabilnost i razvoj.
Njegovu retoriku obilježavaju i česti verbalni sukobi sa visokim predstavnicima u BiH i zapadnim diplomatama, koje često optužuje za miješanje u unutrašnja pitanja i rad protiv interesa srpskog naroda.
Analitičari često ukazuju na Dodikovu sposobnost drastične promjene narativa u zavisnosti od publike kojoj se obraća – od nekadašnjeg “miljenika Zapada” s početka karijere, preko bliskog saveznika Moskve, do povremenih pokušaja obnavljanja dijaloga sa američkim institucijama.
Ovaj najnoviji istup u Chicagu, u kojem se javno odrekao onih koji su činili zločine, mnogi posmatrači vide kao pokušaj ublažavanja imidža pred međunarodnom javnošću u trenutku kada se suočava s ozbiljnim političkim i ekonomskim pritiscima.
Također, cijelo Dodikovo obraćanje možete pogledati u videu ispod, a na ovu temu govori oko cca 28. minute.
Komentari