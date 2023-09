Dodik bacio rukavicu u lice Visokog predstavnika : Schmidt od sljedeće sedmice neće moći ući u RS

Visoki predstavnik od sljedeće sedmice neće moći ući u RS. Otići ću na sud, nećete me ZATVORITI i ako me presudite, kaže u intervjuu za Mrežu Milorad Dodik, predsjednik RS.

Od zahtjeva za odlazak stranih sudija iz Ustavnog suda BiH ne odustaje, na formiranje višeg suda ne pristaje. Dodik govori i o odluci Schmidta koja je pogodovala Hrvatima sada, ali koja će, kako kaže, odsjeći političku glavu Hrvatima u BiH možda već na narednim izborima.

Dodik odgovara i na pitanja: Šta je sa njemačkim finansijskim sankcijama, jesu li one stvarne ili lažne, finansijskoj krizi RS-a, ali i da li je težak tri milijarde maraka.

Optužnica

“Vi kažete optuženička klupa ili optužnica – tako apstraktno, zanemarujete njenu suštinu. Optužnica je zato što ja neću da poštujem zakon stranca koji je nametnuo da je kažnjivo ne poštovati njega. To je suština Bosne i Hercegovine”, kazao je na početku razgovora Dodik.

Prema njegovim riječima, to je dokaz da je Bosna i Hercegovina kolonija, a nije spreman da bude, kako kaže, dio kolonijalnih podanika. “Ja mislim da je ovo medvjeđa usluga samoj Bosni i Hercegovini. Niko ne mora da sumnja da će se pružiti snažan otpor jednom takvom nastojanju – da neizabrani stranac dođe i nametne zakon da bi štitio sebe. I da se to smatra reformom i napretkom u Bosni i Hercegovini, a da oni koji brane Bosnu i Hercegovini smatraju da je to dobrodošlo. Negdje postoji apsurd – ili sam ja apsurd, ili je Schmidt apsurd, ili su oni koji brane BiH apsurd. Ja je ne napadam, ja samo pokušavam od nje napraviti uspješnu dogovorenu zajednicu. I ne uspijevam u tome. I postavljam sebi pitanje – zašto da budem tu, ako je to neuspješno“, kazao je.

Sve je na stolu

Bošnjački političari žele da putem stranaca dođe do mehanizma podređivanja Republike Srpske nekom centralističkom modelu koje zaista nije moguće, smatra Dodik.

“Ja ne kažem da nije legitimno težiti tome da uredite BiH kao građansku, ali ako smatrate da je to legitimno, to ne znači da je za mene prihvatljivo, odnosno kako neke druge ideje nisu legitimne – federalizacija, konfederalizacija, konsocijacija ili da se, pak, mirno raziđemo”.

Ističe da ako pričamo o preuređenju BiH onda je sve na stolu. “Ništa nije isključeno. Ja mislim da oni samo mene hoće da uslikaju na optuženičkoj klupi”.

O odlukama NSRS-a

Na konstataciju da su odlukama koje su donesene u NSRS-u sa prostora tog bh. entiteta protjerani Ustavni sud i visoki predstavnik kaže:

“Interesantno mi je to protjerivanje lažnog visokog predstavnika. Sad ste me inicirali da pomislim da bi možda bilo dobro da mu zabranimo da ulazi u Republiku Srpsku jer dosad to nije bilo. Možda već sutra da razmislimo o tome. Mi nismo ukinuli Ustavni sud, mi smo rekli da ta prevara koja funkcioniše već decenijama, gdje tri strane sudije i dva muslimana čine većinu, godinama donose antiustavne odluke i niko se ne osvrće na to. Javnost u Federaciji aplaudira tome i uvijek je to bilo protiv Republike Srpske i mi možemo da izvedemo čitavu genezu toga. Uz odluke koje je donosi visoki predstavnik i sudije Ustavnog suda, u mnogim situacijama kao recimo oko Suda, Tužilaštvo koje nema ustavnu osnovu, a Ustavni sud po definiciji mora da sudi samo o usaglašenosti zakona sa Ustavom, iako ne piše da nema BiH pravo na pravosuđe – onda ona ne može ni imati pravosuđe. Mi to ne priznajemo. Tražimo da se realizuje ustavna odredba da nakon pet godina može se odlučiti da sudije ne budu stranci”.

Dodik je naveo kako visoki predstavnik nije predstavnik međunarodne zajednice nego je visoki predstavnik potpisnika Aneksa 10 Dejtonskog sporazuma. “Znači on nema kapacitet međunarodne zajednice. Amerika je izvršila privatizaciju što je uzela tu personu i stavila je u svoju ulogu. To je kršenje Dejtonskog sporazuma. Lako je Americi reći Milorad Dodik krši Dejton, a oni su prvaci svijeta u tome”.

O Trojki

Dalje navodi da je svjestan da to odgovara Bošnjacima u političkom smislu, te je naglasio kako ima prijatelje Bošnjake, a da u svakom narodu ima i dobrih i loših ljudi.

„Nesumnjivo je da ima bitangi i kod Srba kao što ima i kod drugih naroda. Ja kad pričam o ovim kategorijama, ja pričam o političkim kategorijama, ja ne govorim o bošnjačkom narodu. Moja generalna ocjena da je bošnjački narod jedan dobar narod koji u ovom tumaranju nikako da dobije jednu prihvatljivu političku opciju u kojoj bi mogao da izgradi za budućnost svoje mjesto i ulogu korespondirajući u priči sa okolnim narodima i državama. Bošnjaci ne mogu da izgrade svoju budućnost tako što će uz pomoć neke administracije politički eliminisati Srbe i Hrvate i da će uspješno da žive, sretni i zadovoljni čitav život. Naravno da neće. Nikoga ne želim da uvrijedim. Kad Trojka i mi napravimo neki dogovor, da napravimo četiri-pet zakona, kao što se i desilo, onda se pojavi taj Schmidt koji nameće zakone, kao Dodik je sad optužen, kako ćemo mi s njim. Mnogi su mislili da ću ja sada to sve odbaciti. Da ću ja zategnuti. Ja sam poštovao dogovor. Ja sad tražim da poštuju i oni. Mi smo rekli da će u septembru na dnevni red Ustavni sud”, priča Dodik.

“Onda kada smo dogovorili paket. Onda smo tačno utvrdili šta treba da uradimo odmah nakon odmora i šta da uradimo narednih mjeseci. I taj papir postoji. Neki iz Trojke su ga počeli osporavati, ali u suštini taj zapisnik je napravila HDZ strana. Mi smo dosad ispunili ono što se od nas očekivalo. Veoma teško i bolno. Progutali nešto što nikada ne bismo. Danas imamo probleme što nas opozicija napada, djelimično su u pravu, a sada to koriste kao motiv za političke obračune. Mi smo svoje uradili, sad izvolite vi uradite svoj dio posla. Ovi iz Trojke kažu – nas pritišće Bakir Izetbegović. Šta mene to briga. I mene pritišće moja opozicija”, dodaje.

Za Trojku kaže da je heterogena struktura. “Znaju oni to u Sarajevu, između sebe imaju dosta problema, na lokalnom nivou, a i unutar sebe. Kakva će to snaga biti – ne znam. Mi kada razgovaramo sa Trojkom, prvo naše pitanje je – imate li vi vaše glasove. Oni nisu sigurni da ono što imaju glasova u parlamentu da će biti za to što dogovorimo. A ja mogu uvijek da garantujem ono što je dio mog kapaciteta.

Zakon o Ustavnom sudu BiH

O Zakonu o Ustavnom sudu kaže da insistira na reformi koja se traži u 14 prioriteta EU. “Ako sam ja spreman da prihvatim ovo što je prihvaćeno – VSTV koji osporavan sa stanovišta ustavnosti da postoji, ali sam smatrao da je potrebno da napravimo neki korak. To nije sistemsko rješenje. Kad se BiH bude uređivala, to će biti beznačajno pitanje. Kako vi mislite da ja provedem, a da neko drugi ne provede”.

Hrvati su majorizirani

Prema njegovim riječima, Hrvati trpe preglasavanje koje nije u skladu sa Dejtonskim sporazumom ni sa njegovim duhom. “Zašto mislite da Hrvati trebaju da trpe ovo što trpe. Hrvati ne biraju svog člana Predsjedništva. To vi znate savršeno dobro. Majorizirani su na nivou Federacije, manje na nivou BiH, i zato Hrvati sve više napuštaju Federaciju, a pokušavaju da se lociraju na nivou BiH. Politički nije korektno da Bošnjaci biraju ko je podoban Hrvat kao u slučaju Željka Komšića”.

„Hrvati su prije Schmidtovog dolaska tražili da se ukine visoki predstavnik, pa im je on dao neke benefite, pa sad kažu ovaj bi mogao biti nešto dobar. Dio Hrvata vidi da ovo što je on napravio je Damoklov mač i da će odsjeći političku glavu Hrvatima u BiH. Na sljedećim izborima, ako bude postojao konsenzus kod Bošnjaka oko formiranja vlasti na nivo FBiH, Hrvati u političkom smislu su potpuno marginalizovani, primjenjujući odluku Schmidta, kojoj su Hrvati aplaudirali. Zato Hrvatima danas treba hitna reforma, koju Bošnjaci neće htjeti”, ističe Dodik.

Ponovio je da razmišlja da zabrani ulazak Schmidtu, što će, kako kaže, i učiniti. “Više neće dobivati pratnju. Ako saznamo da je ušao bit će izbačen iz Republike Srpske. Od iduće sedmice on neće moći ući u Republiku Srpsku. Eto, neka proba“.

O presudi Kovačević i državnoj imovini

O presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Kovačević kaže da je ‘smeće’ te kako se neće provoditi. “Može Evropska unija sto puta da traži. Ja mislim da nas je zatvorila samo u još veću rupu – za Bošnjake. Siju nam iluziju koju je nemoguće ostvariti. Ne zanima me ništa oko toga”.

Kazao je i da onoga trenutka kada Schmidt nametne zakon o imovini “te noći je i donesena odluka o samostalnosti Republike Srpske”.

“Probajte. Znam čemu to vodi. Vodi samostalnoj Republici Srpskoj. Neću da prihvatim da ono na šta imam pravo, neko drugi mi uzme. Ako mi uzimate imovinu, zašto bih ja bio sa vama. Ja se ne dogovaram oko imovine. Za mene je to završeno u Ustavu.“

‘Nećete me zatvoriti iako me presudite’

Dodaje i kako je Schmidt “došao da razvlasti Republiku Srpsku”. “Zato što njegovi preci 1941. to nisu mogli. Šta je Njemačka? Imate situaciju – Njemačka odbacuje podršku Republici Srpskoj, a banka kaže mi ne prihvatamo odluke savezne vlade i ostajemo u tom ugovoru. Mi to nećemo otkazati, a ako oni budu osporavali ugovor, mi ćemo ih tužiti. Oni znaju da će izgubiti”.

Kaže i kako nema ništa od osnivanja višeg suda. “To se zagovara već duže vrijeme kao alternativa, ali to nije alternativa. To se neće desiti. To je novi sud. To nije Zakon o sudu. Nije prošao na Vijeću ministara. Nema dogovora o tome. Milorad Dodik može da ode na sud i proces kod sudija koji su oslobodili Nasera Orića, smatraju da je Dodik kriminalac. I to mogu da prihvatim. Nećete me zatvoriti iako me presudite”, poručio je Dodik.

Republika Srpska ostat će finansijski stabilna

O nedavnim skupovima njegovih pristalica kaže da nije istina da se zbog optužnice krije iza građana.

“Ljudi su htjeli da odu pred Sud i Tužilaštvo. Ja znam da bi taj skup bio visokog rizika. Ali ako pričate o Sarajevu kao glavnom gradu – kako je mogu Bošnjaci da odu pred OHR, da odu gdje god hoće da protestuju, a ne mogu Srbi. Naravno da ću se onda uključiti jer je to sad političko pitanje. Ne treba niko da me brani”.

Istakao je kako Republika Srpska ima najbolje makroekonomske pokazatelje i da ovaj entitet ima najveći broj zaposlenih ikada. “Republika Srpska ima najnižu stopu zaduženosti i ostat će finansijski stabilna. Imamo neke svoje prijatelje”, tvrdi Dodik.

(Kliker.info-FTV)