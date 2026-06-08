Odlične vijesti stižu iz Toronta za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Haris Tabaković (31) pridružio se Zmajevima pred nastavak priprema.

Dok su ostali reprezentativci trenirali na terenu, Tabaković je radio odvojeno po individualnom programu zajedno s fizioterapeutima stručnog štaba, prenosi Reprezentacija.ba.

Uslovi u kojima borave i treniraju bh. reprezentativci su odlični. Osim vrhunske infrastrukture, igrače je dočekalo i svježije vrijeme, što je dodatno olakšalo rad.

Trening kamp Centennial Park, u kojem se pripremaju Zmajevi, nedavno je otvoren, a njegova izgradnja koštala je oko 12 miliona eura.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine će još danas trenirati bez prisustva medija, dok je za utorak planiran izlazak pred novinare.

Domaćini iz Kanade pobrinuli su se da gosti imaju vrhunske uslove, slične onima koje koristi i njihova reprezentacija.

(Kliker.info-Vijesti)