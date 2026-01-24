Dnevni list : Dragan Čović se iduće godine povlači s čela HDZ-a BiH?

Čelnik SDP-a Nermin Nikšić je javno objavio da sljedeće godine odlazi u političku mirovinu. Ta njegova objava nije polučila neke senzacionalističke reakcije. Zlobnici će jedva dočekati Nekino arhiviranje, stranački paraziti će odmah otvoriti međusobni frontalni rat za tron, dok će se Nikšićevom povlačenju iskreno obradovati obitelj.

Svrgnuti predsjednik RS-a i aktualni vođa SNSD-a Milorad Dodik je izazvao nervni slom političkog Sarajeva porukom da ostaje u politici još barem 15 godina.

Ali, prava bombetina je odapeta iz ‘dvorca’ Dragana Čovića, čelnika HDZ-a BiH. Dnevni list se iznenada dokopao ipak senzacionalne informacije da će Čović iduće godine, konačno i definitivno, napustiti šefovsku fotelju u HDZ-u BiH. Premazanom Draganu Čoviću, zasigurno jednom od najdugovječnijih aktera na domaćoj političkoj pozornici, je naivno čvrsto vjerovati. U prošlosti su se mnogi na tome opekli. Ali, uzimajući u obzir razloge koje je navodno naveo, čini se da je Čovićev odlazak u pečalbu vrlo izvjestan.

Umor i zasićenje

Naime, vođa HDZ-a BiH se, kako doznajemo, najiskrenije povjerio uskom krugu svojih najodanijih prijatelja, među kojima su i neki iz Banja luke pa čak i iz Sarajeva, kako se umorio i zasitio, da mu je svega dosta i da se želi konačno puno više posvetiti obitelji, a naročito unučadima.

A i biološki sat nemilosrdno otkucava. Takve odstupnice Čović do sada nikada nije spominjao. Svojevremeno je obmanjivao i suradnike i sugovornike kako će napustiti politiku čim se usvoji novi Izborni zakon.

Prema svemu sudeći stožernik je digao ruke i od toga zadanog cilja. Navodno će odraditi još sljedeće parlamentarne izbore, pomoći HDZ-u BiH da poluči pobjednički rezultat pa se oprostiti od suradnika i političkih prijatelja.

Darijana Filipović?

Da se nešto ozbiljno kuha, svjedoči i napasno pojavljivanje Darijane Filipović, potpredsjednice HDZ-a BiH u Čovićevom društvu. Neuobičajeno, prije nekoliko dana je Filipović bila s Draganom Čovićem kod premijera Andreja Plenkovića u Zagrebu, a ne aktualna predsjedateljica Vijeća ministara Borjana Krišto.

Već duže vrijeme se priča kako će Darijana Filipović, mlada snaga, biti kandidat HDZ-a BiH za poziciju hrvatskog člana Predsjedništva BiH. Ako ona uistinu bude Čovićev odabir za Predsjedništvo onda nije teško dokučiti i logičan rasplet oko nasljednika Dragana Čovića na čelu stranke.

Čović je prvi puta za lidera HDZ-A BiH zabran 2005. godine. Najdugovječniji je šef te stranke. Kada konačno skonča političku karijeru, nebitno sljedeće ili neke druge, godine, zasigurno će ona biti pretresena brojnim analizama.

Naprosto je Čovićevu karijeru obilježilo mnoštvo kontroverzi, od samog izbora na čelo najjače hrvatske stranke osobe koja se izjašnjavala kao ujdijevac, koja se potpisivala ćirilicom, koja je bila osuđena na pet godina zatvora pa se nekom magijom iščupala, koja je od HDZ-a BiH napravila nepotističku hobotnicu, mnogi kažu i kriminalnu, koju je smijenio Visoki predstavnik, koja je sklopila jednostrani savez s pučistom Miloradom Dodikom, koja nije uspjela ispregovarati Izborni zakon, koja je podvalila pa razrovala HNS…, i na kraju punih 21 godinu brutalno u HDZ-u BiH provodila demokraciju jedne osobe.

Ipak od svega i neuptino, najveći i neoprostiv Čovićev „istočni grijeh“ je demografska kataklizma hrvatskog naroda. Pod njegovom palicom Hrvati u BiH su svedeni na jedva 300-tinjak tisuća od nekadašnjih 850 tisuća. Jezivo.

S. R. (Dnevni list)