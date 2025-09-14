Đorđe Vučinić: „Dodik lobirao da ne dobije sankcije! Čuo sam da se Stevandić radovao Dodikovoj situaciji!” (Video)

Gost “Bosanskog vjestnika” bio je Đorđe Vučinić, zastupnik Liste za pravdu i red u Narodnoj skupštini RS-a! tokom razgovora, Vučinić je komentarisao aktuelnu situaciju u RS-u – sankcije Slovenije Miloradu Dodiku, nelegalno izabranu vladu RS-a, kao i paljenje drugog automobila lidera stranke čiji je član, Nebojše Vukanovića.

Govoreći o slovenskim sankcijama Miloradu Dodiku, Vučinić ističe: „Slovenija je ozbiljna država, pojam uređenosti za sve nas na Balkanu. To je očekivan potez Slovenije! Dodik je navodno lobirao da ne dobije te sankcije! SAD, Velika Britanija odavno su dale sankcije Dodiku; odlučile su se na drugi odnos prema Dodiku!

Logičan slijed događaja je da će Dodiku isteći rok trajanja. Stvari dolaze na svoje mjesto; nelogično je da se Dodik ne preda lakše i jednostavnije jer vidi da je kraj! Plašim se da bi moglo biti većih posljedica po RS, BiH i narod! Dodik je svjestan da je kraj!“

Vučinić: „Dodik je lobirao da ne dobije te sankcije! Ipak se desilo to što je on mislio da neće da se desi… sankcije su mu uvedene! Sankcije Sloveniji iz Vlade RS-a su tragikomedija! Sve te osobe koje su proglašene nepoželjnim pojavit će se baš u RS-u!“

Na kraju razgovora, zastupnik Liste za pravdu i red, Đorđe Vučinić apelovao je na Tužilaštvo da se ne igraju s nekim stvarima: „Ništa vam bolje ne govori kakvo je stanje u RS-u od slučaja paljenja automobila Vukanovića! Vrlo lako može biti prekasno!“

(Face TV)