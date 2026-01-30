Đoković u suzama nakon dramatične pobjede: ‘Ja sam star čovjek, moram ranije na spavanje‘

Još jedan klasik, još jedan epski meč i još jedan trijumf neuništivog Novaka Đokovića. Nakon nešto više od četiri sata bitke, debelo poslije 1 sat poslije ponoći u Melbourneu, srpski se tenisač iscrpljen i ispunjen zavalio na klupicu i pognuo glavu među koljena. Dok su na tribinama tekle suze njegovih navijača, koji su prevladavali u publici.

Đoković je s 38 godina ušao u finale Australian Opena pobjedom nad 14 godina mlađim Talijanom 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

– Nemam riječi… – govorio je jedva, brišući suze na terenu, kad mu je Jim Courier gurnuo mikrofon pred lice.

– Nerealno djeluje, podsjeća me na 2012. i gotovo šest sati meča s Nadalom. Intenzitet i kvaliteta tenisa bili su vrlo visoki i to je bio jedini način da ga dobijem. Pobijedio me u zadnjih pet mečeva, imao je moj broj telefona pa sam ga promijenio – našalio se pa nastavio:

– Na mreži sam mu rekao: “Hvala što si mi dopustio da te barem jednom pobijedim zadnjih godina.” Sjajan je igrač koji tjera do granica.

Publika je bila na njegovoj strani.

– Neke su legende ostale na tribinama skoro do 2 sata u noći zbog mene. Svake godine nešto novo doživim u Australiji, volim strast i odnos mene i publike, a ovo je bila jedna od najboljih večeri po tom pitanju u Australiji.

Ne tako davno rekao je da dolaze mlađi igrači s kojima se teško nositi.

– Rekao sam da će biti jako teško, ne i nemoguće. Rekao sam da igraju na drugoj razini i da ja moram doći do nje.

U finalu će mu s druge strane mreže stajati Carlos Alcaraz, koji je u još dramatičnijem meču pobijedio Zvereva 6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5.

– Gledao sam meč i jedva čekao da izađem na teren. Nevjerojatan meč. Pokušali smo i nas dvojica držati taj intenzitet – rekao je pa se obratio publici:

– Ljudi, danas ste dobili vrijednost za novac, za cijenu ulaznice, sasvim sigurno. I 10 posto zarade od ulaznica ide meni, nema pregovora!

Potom je ispričao:

– Vidio sam Carlosa nakon njegova meča i rekao mi je: “Žao mi je što sam odgodio tvoj meč”, a ja sam mu odgovorio: “Ja sam star čovjek, moram ranije na spavanje.”

Đokoviću je to 11. finale Australian Opena, prethodnih je deset pobijedio!

– Već se osjećam kao da sam osvojio, ali u nedjelju moram protiv broja 1 na svijetu i nadam se da ću imati dovoljno goriva da budem ravnopravan. A onda neka Bog odluči pobjednika.

(Sportske novosti)