hamburger-icon

Kliker.info

Direktorica američkih obavještajaca Tulsi Gabbard tvrdi : Rusija nema kapacitet da osvoji Ukrajinu, a kamoli Evropu

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Direktorica američkih obavještajaca Tulsi Gabbard tvrdi : Rusija nema kapacitet da osvoji Ukrajinu, a kamoli Evropu

21 Decembra
17:32 2025
Štampaj Podijeli s prijateljima

Direktorica američke obavještajne zajednice  je danas kako američka obavještajna zajednica procjenjuje da Rusija nema sposobnost osvojiti Europu ili čak cijelu Ukrajinu.

Tulsi Gabbard je to izjavila u objavi na američkoj društvenoj mreži X, opovrgavajući na izvješća u kojima se tvrdi da američka obavještajna zajednica podržava stavove EU i NATO-a da Rusija namjerava napasti ili osvojiti Europu.

‘Ratni huškači iz duboke države’

Optužila je ono što je nazvala “huškačima rata iz duboke države i njihovim propagandnim medijima” da pokušavaju potkopati napore američkog predsjednika Donalda Trumpa da donese mir Ukrajini i Europi širenjem lažnih narativa.

“Ratni huškači iz duboke države i njihovi propagandni mediji ponovno pokušavaju potkopati napore predsjednika Trumpa da donese mir Ukrajini – a zapravo i Europi – lažno tvrdeći da se ‘američka obavještajna zajednica’ slaže i podržava stajalište EU/NATO-a da je cilj Rusije napasti/osvojiti Europu (kako bi dobili podršku za svoju proratnu politiku)”, napisala je Gabbard.

Naglasila je da su takve tvrdnje osmišljene kako bi se generirala javna podrška proratnim politikama i eskalirao sukob. “Istina je da američke obavještajne službe procjenjuju da Rusija nema ni sposobnost osvajanja i okupacije cijele Ukrajine, a da ne govorimo o ‘invaziji i okupaciji’ Europe”, dodala je.

(Kliker.info-Geopolitika)

 

 

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku