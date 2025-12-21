Direktorica američkih obavještajaca Tulsi Gabbard tvrdi : Rusija nema kapacitet da osvoji Ukrajinu, a kamoli Evropu

Direktorica američke obavještajne zajednice je danas kako američka obavještajna zajednica procjenjuje da Rusija nema sposobnost osvojiti Europu ili čak cijelu Ukrajinu.

Tulsi Gabbard je to izjavila u objavi na američkoj društvenoj mreži X, opovrgavajući na izvješća u kojima se tvrdi da američka obavještajna zajednica podržava stavove EU i NATO-a da Rusija namjerava napasti ili osvojiti Europu.

‘Ratni huškači iz duboke države’

Optužila je ono što je nazvala “huškačima rata iz duboke države i njihovim propagandnim medijima” da pokušavaju potkopati napore američkog predsjednika Donalda Trumpa da donese mir Ukrajini i Europi širenjem lažnih narativa.

“Ratni huškači iz duboke države i njihovi propagandni mediji ponovno pokušavaju potkopati napore predsjednika Trumpa da donese mir Ukrajini – a zapravo i Europi – lažno tvrdeći da se ‘američka obavještajna zajednica’ slaže i podržava stajalište EU/NATO-a da je cilj Rusije napasti/osvojiti Europu (kako bi dobili podršku za svoju proratnu politiku)”, napisala je Gabbard.

Naglasila je da su takve tvrdnje osmišljene kako bi se generirala javna podrška proratnim politikama i eskalirao sukob. “Istina je da američke obavještajne službe procjenjuju da Rusija nema ni sposobnost osvajanja i okupacije cijele Ukrajine, a da ne govorimo o ‘invaziji i okupaciji’ Europe”, dodala je.

(Kliker.info-Geopolitika)