Početkom procesa obustave rada Aglomeracije, jutros je i zvanično započela obustava integralne proizvodnje čelika u kompaniji Nova Željezara Zenica, a tokom današnjeg dana trebala bi biti ugašena i Visoka peć. Sutra s radom staje i pogon Čeličane, ali se svi nadaju da to nije konačno gašenje proizvodnje čelika u tom gradu.

Ponovno pokretanje proizvodnje zahtjevat će nove materijalne troškove i vrijeme, ali i angažman spoljnih kompanija za pripremu ponovnog početka proizvodnje. Vlada Federacije BiH kojoj je iz ove kompanije nedavno ponuđen dodatni paket suvlasništvu (Vlada FBiH već ima osam posto vlasništva-op.a.), jučer je najavila svoj plan mogućeg rješenja trenutne krize u jedinom bh. proizvođaču čelika te je i za nosioca tog procesa odredila kompaniju Energoinvest.

U kompaniji su na današnjoj pres-konferenciji istakli kako nisu bili pozvani na sastanak niti su upoznati s prijedlozima za konsolidaciju preduzeća, ali je generalni direktor Ahmed Hamzić najavio kako su spremni na razgovor te dogovor da se preduzeće postavi na zdrave noge. Zahvalio je radnicima na nesebičnom radu koji su iskazali i u procesu gašenja.

– Mogu samo da zamislim kako je njima. Ovdje sam šest mjeseci i maltene sam se srodio s njima. Nažalost, nismo mogli uspjeli. Sav uloženi trud je poraz ne samo mene, nego i ovih ljudi ovdje. Ovo je najteži dan i najteži poraz u mom životu – kazao je Hamzić.

Podsjetio je da su prošle godine poslovali s 97 miliona minusa, da su ove godine smanjili gubitke, ali ni to nije bilo dovoljno da opstanu na ovakvom tržištu. Najavio je kako će učiniti sve da radnici budu plaćeni za svoj dosadašnji rad, ali i da im budu isplaćene zakonske otpremnine.

Sekcija pripreme rude u Aglomeraciji, najavljeno je, radit će i do večeras zbog potreba Visoke peći, koja će biti ugašena tek večeras.

– Obustavu smo radili za mogućnost ponovnog pokretanja. Tehnički je moguće, ali je potrebno ispoštovati tehničko-tehnološke uslove – kazao je direktor Aglomeracije Edin Smriko.

Direktor Visoke peći Nermin Gluhić istakao je kako, također, vrše zadnje pripreme za sigurnu obustavu rada, a peć će biti zasuta koksom. To će im omogućiti da se, čak, nakon dvije godine pauze ponovno pokrene proizvodnja.

Pripreme za sigurnu obustavu počeli su i u pogonu Čeličana koja će, kako je najavio direktor Azerin Sarajlić, sačekati zadnje taline iz Visoke peći te zaustaviti postrojenje za ljevanje gredica. Bitno je sačuvati ljude koji su obučeni za rad u ovakvom pogonu.

– Bez ljudi, dugogodišnjeg iskustva i praksi koje imaju biće veoma teško ponovo pokrenuti proizvodnju. Nema posla, nema novca, a treba živjeti – istakao je Sarajlić, koji je dodao da mnogi razmišljaju o odlasku iz zemlje.

Kompanija zbog neusvajanja Odluke o zaštiti domaće proizvodnje čelika, kako je istakla direktorica proizvodnje Azra Sivro, ne može održati rentabilnom proizvodnju, odnosno već dvije godine proizvodi gubitke.

Direktor prodaje i marketinga Saša Božić istakao je kako su proteklih šest mjeseci slali na sve moguće adrese dopise i zahtjeve za pomoć u osiguranju uslova za konkurentan rad i prodaju svojih proizvoda. Dodaje kako su okolne i sve druge zemlje različitim mjerama zaštitile i nastavljaju štititi svoje proizvođače, što bh. vlasti nisu uradile.

– Time smo došli u ovu situaciju da ne možemo biti konkurentni na tržištu koje je potpuno otvoreno – poručio je Božić, koji je istakao kako su njihovi kupci već počeli tražiti robu na drugim adresama.

Sindikat metalaca FBiH, koji je jučer zasjedao u Sarajevu, donio je odluku o organizaciji protesta za 30. april. Radnici će tog dana protestovati ispred zgrade Vijeća ministara BiH, Vlade FBiH te Udruženja poslodavaca FBiH.

