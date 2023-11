Direktor IFIMES-a Zijad Bećirović: Ministar Helez zna šta govori, šta rade PIC i Kvinta?

Zukan Helez, zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministar odbrane Bosne i Hercegovine (BiH) izjavio je 23. novembra za Radio Slobodna Evropa (RSE) kako na području Rogatice, u istočnoj BiH, na području planine Maglić postoje vojni kampovi za obuku, tvrdeći da posjeduje i fotografije o tome.

“Nije to nikakva tajna, to ljudi vide, sela oko Rogatice, to ljudi uslikaju, u sred dana da se tamo vrši vježba. Imam slike, to ću pokazati na televiziji”, kazao je Helez, te dodao da “ne smije poslati fotografije koje dokumentuju postojanje vojnih kampova”, rekao je Helez za Radio Slobodna Europa.

Helez je gostujući na televiziji N1 u srijedu navečer, 22. novembra, također, izjavio da postoje obavještajni podaci “da se na teritoriji RS-a vrše obuke” i da to “vode neki ljudi iz Rusije”, a “kako bi mladi ljudi bili vojno spremni”. On je zaključio da “paravojne formacije treniraju s oružjem”.

Prof. dr. Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) iz Ljubljane kaže da ako je to tačno da ministar Helez govori o ruskim kampovima u entitetu Republika Srpska, onda se postavlja pitanje šta radi Vijeće za implementaciju mira (PIC) i države Kvinte.

“Postavlja se i pitanje ko u Bosni i Hercegovini prikriva ili je benevolentan prema ovim informacijama. Naravno da ova izjava otvara pitanje šta radi Ministarstvo sigurnosti BiH. Ne može se pitanjima sigurnosti baviti na estradni način, jer samo ozbiljan pristup daje ozbiljne rezultate. Ovo je do sada najozbiljnija izjava nekog zvaničnika iz BiH”, istakao je Bećirović za Radiosarajevo.ba.

On se prisjetio koliko je prije 13 godina pometnju izazvala informacija Obavještajno-sigurnosne agencije BiH (OSA) oko navodnih 3.000 “spavača” u BiH.

“To se i danas najviše koristi odnosno zloupotrebljava od strane Milorada Dodika i zvaničnog Zagreba”, napominje Bećirović.

On smatra da se informacijama ministra Heleza mora posvetiti dužna pažnja.

“Ministar odbrane Helez zna o čemu govori i vidjet ćemo šta će uraditi međunarodni predstavnici u BiH. Očekujem barem za početak saopćenje komandanta EUFOR-a i komandantice NATO štaba u Sarajevu”, zaključio je Bećirović.

(Radio Sarajevo)