Direktor IFIMES-a Zijad Bećirović :Dodik priželjkuje rat, miješanje susjeda u BiH može izazvati sukob europskih razmjera

Prof. dr. Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) Ljubljana smatra da, nažalost, kriza u Bosni i Hercegovini nije samo politička nego i sigurnosna kriza.

Komentirajući otvorene prijetnje koje danas dolaze iz bh. entiteta RS, uključujući i “pucanje punim puškama” (Radovan Višković), Bećirović upozorava na sve ozbiljnije kompliciranje situacije u zemlji.

“U trenutku kada američki predsjednik Donald Trump želi postići mir u svijetu odnosno da zaustavi sve ratove Milorad Dodik očito priželjkuje rat. Dodik je uspio na velika uvesti Ruse i Kineze u entitet Republika Srpska. Pogrešno je procijenio da je došao povoljan geopolitički trenutak za secesiju, taj trenutak nikada neće doći. Ko misli graditi odnose sa SAD i istovremeno imati strateške konekcije sa Moskvom i Pekingom grdno se vara da može prevariti Amerikance. Biti na američkoj crnoj listi gdje ste detektirani kao onaj koji ugrožava nacionalnu sigurnost SAD-a predstavlja kraj politike karijere”, tvrdi Bećirović.

Prema riječima Bećirovića, plasirajući floskule da je neko navodno protiv entiteta Republika Srpska i protiv njega, Radovana Viškovića i Nenada Stevandića pri tome izbjegavajući reći, da su njih trojica pokretači secesije i da su preduzeli aktivnosti napada na ustavno-pravni poredak države Bosne i Hercegovine poništavajući njene institucije kao što su Sud Bosne i Hercegovine, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) i Ustavni sud BiH.

“Još jednom se potvrdilo da Putinovci vladaju Republikom Srpskom ali u značajnom dijelu i Bosnom i Hercegovinom. Onaj ko želi ukinuti jednu državu očito ima namjeru stvoriti novu državu i to imamo sada na vidjelu. E tek kada ste država imate formalne mogućnosti da imate svoje oružane snage i mogućnost za konfederalni odnos. On to planski radi. To je projekat secesionizma ustvari projekat rata. Preigrao se i preračunao, ipak je pokazao da nije veliki igrač nego nivo seoskog varalice“, naveo je.

Nadalje, direktor IFIMES-a ističe da je Milorad Dodik sebe delegitimisao za bilo kakve razgovore.

“On je postao pravno pitanje za policijsko-pravosudne institucije države Bosne i Hercegovine. Još uvijek pokušava da ga spasi kako on kaže ‘političko Sarajevo’. Jedan od tih pokušaja je bio nepotreban odlazak Nermina Nikšića (SDP) u Narodnu skupštinu Republike Srpske. To je ustvari bilo testiranje bosanskohercegovačke i međunarodne javnosti ukoliko bi Nikšić i Trojka pokušali pomoći Dodiku. Taj potez je doživi

Poručuje da visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt (CSU) još uvijek – pored “non-papera” od osam stranica i pet poglavlja u svojim rukama – “ima ovlasti da sam razriješi postojeću političku i sigurnosnu krizu”.

“Najvažnije je nakon odlaska Milorada Dodika osigurati mirnu tranziciju vlasti i nemiješanje susjednih država, koje može biti kobno i izazvati sukob evropskih razmjera”, zaključio je Bećirović.

(Kliker.info-Radio Sarajevo)