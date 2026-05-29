Direktor IFIMES-a iz Ljubljane, Zijad Bećirović, gostovao je u emisiji “Centralni dnevnik” na Face TV, a u razgovoru sa Senadom Hadžifejzovićem govorio je o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, odnosima međunarodne zajednice prema regionu te političkim potezima Milorada Dodika i Dragana Čovića.

Komentirajući informacije da bi novi visoki predstavnik mogao postati italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, Bećirović je rekao da će funkciju sigurno preuzeti neko iz Evrope, ali da ključnu riječ imaju velike sile.

“Za deset dana ćemo znati ko će biti novi visoki predstavnik. Sigurno će to biti neko iz Evrope”, rekao je Bećirović.

Govoreći o mogućem izboru Landija, Bećirović je podsjetio da je riječ o bivšem ambasadoru Italije u Rusiji i Srbiji te članu Malteškog reda.

“Ambasadori su uvijek vezani za svoju državu. Landi je malteški vitez. Moramo znati kakve bi instrukcije imao ukoliko dođe u Bosnu i Hercegovinu”, kazao je Bećirović.

Dodao je kako smatra da Evropska unija djeluje kroz interese pojedinih političkih struktura u Bosni i Hercegovini.

“Evropska unija je katolički projekt. Moramo govoriti o utjecaju HDZ-a u Bosni i Hercegovini. Međunarodna zajednica ovdje je prvenstveno zbog HDZ-a, a ne zbog Milorada Dodika ili nekog drugog”, izjavio je direktor IFIMES-a.

Posebno je kritikovao visokog predstavnika Christiana Schmidta, tvrdeći da nije ispunio očekivanja dijela hrvatske politike u vezi s izmjenama Izbornog zakona.

“Hrvati iz HDZ-a željeli su da se hrvatski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine bira praktično iz Zagreba. Ako se izmjesti OHR, onda se treba izmjestiti i Dragan Čović. Gdje god ide OHR, neka ide i Čović”, rekao je Bećirović.

U nastavku razgovora Bećirović je govorio o odnosima predsjednika entiteta RS Milorada Dodika sa američkom administracijom i bivšim američkim generalima.

“Dodik stvara percepciju i manipuliše tom percepcijom. Bivši američki generali osjetljivi su na novac i pronašli su žrtvu u Miloradu Dodiku. Mnogo mu obećavaju, a malo daju”, rekao je Bećirović.

Iznio je i tvrdnje da Dodik svoje političke i sigurnosne kadrove usmjerava prema saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama.

“Izdao je instrukcije svojim kadrovima da saradnju bez pogovora podrede Amerikancima. Nije isključeno ni formiranje trajne američke vojne baze u blizini Banja Luke”, kazao je Bećirović.

Govoreći o finansijama i političkim odnosima u Bosni i Hercegovini, ustvrdio je da političke elite djeluju mimo interesa građana.

“Kada je novac u pitanju, etnička pripadnost postaje nebitna. Dodik je napravio akademiju SNSD-a za proizvodnju kriminalaca”, izjavio je Bećirović.

Komentirao je i otvorena pisma bivšeg visokog predstavnika Carla Bildta, navodeći da iza njih stoje politički i lobistički interesi.

“To nisu obična otvorena pisma. Riječ je o ozbiljnim pokušajima utjecaja i diskreditacije institucije visokog predstavnika. Na takve stvari mora se reagovati”, rekao je direktor IFIMES-a.

Tokom emisije Bećirović je ocijenio da Bosna i Hercegovina i dalje funkcioniše pod snažnim međunarodnim utjecajem te da bez jačanja institucija i političke stabilnosti nema ozbiljnog ekonomskog razvoja.

