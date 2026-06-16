Bakhtyar Aljaf, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES), ocijenio je da je postignuti dogovor između Sjedinjenih Američkih Država i Irana prije svega „pobjeda razuma“, upozoravajući da bi svaka dalja eskalacija sukoba mogla imati ozbiljne posljedice po svjetsku ekonomiju. Govoreći o sporazumu, njegovom utjecaju na Izrael, Hormuški moreuz i iranski nuklearni program, Aljaf je istakao da je riječ tek o prvom koraku ka mogućem dugoročnom rješenju.

Pobjeda razuma, ali ne i konačno rješenje

Komentarišući ishod sukoba, Aljaf smatra da nijedna strana ne može proglasiti pobjedu.

„Rekao bih da je to pobjeda razuma. Ovdje je trebap samo razum. Da se urazume i sa američke strane i sa iranske strane. Nema pobjedika u ovom ratu. Ne možemo reći da je Iran pobjedio, niti Sjedinjene Američke Države. Ovdje je bila neka pat pozicija i treba da se završi na ovaj način“, rekao je Aljaf.

Prema njegovim riječima, nastavak sukoba doveo bi do velikih ekonomskih posljedica, posebno ukoliko bi bila ugrožena naftna infrastruktura u državama Zaljeva.

„Svaka dalja eskalacija bi dovela to do velikih materijalnih šteta koje svjetska ekonomija ne bi mogla to izdržati“, upozorio je.

Govoreći o predstojećem memorandumu koji bi trebao biti potpisan, Aljaf je naglasio da ne dijeli optimizam kada je riječ o brzom rješavanju pitanja iranskog nuklearnog programa.

Podsjetio je da su pregovori o ranijem nuklearnom sporazumu trajali godinama te dodao da ostaje neizvjesno kako će se problem riješiti u roku od 60 dana, koliko predviđa prvi korak novog procesa.

Osvrćući se na položaj Izraela, Aljaf je kazao da je Liban dio postignutog dogovora te da Izrael želi biti formalna strana sporazuma, što Iran, prema njegovom mišljenju, neće prihvatiti.

On smatra da se izraelsko rukovodstvo nalazi pod dodatnim pritiskom zbog predstojećih izbora i unutrašnjih političkih okolnosti.

„Nadamo se da će Izrael doći do razuma i da premijer Netanyahu sada gleda u korist Izraela. Jer Izrael samo može živjeti u miru u tom području. Izrael ne može ratom pobijediti Iran. Niti ikada može očekivati da će Amerika uraditi taj posao umjesto njih“, rekao je Aljaf.

Hormuški moreuz, nafta i nuklearni program ostaju ključni izazovi

Kada je riječ o Hormuškom moreuzu, ocijenio je da njegovo potpuno otvaranje može uslijediti vrlo brzo, iako trenutno postoje određena ograničenja u plovidbi.

Prema njegovim riječima, dodatne tenzije mogla bi izazvati najava stvaranja međunarodne koalicije za pratnju brodova, kao i iranski zahtjevi za naplatu usluga prolaska.

„Imamo dosta stvari koje do petka moraju da se rasčiste jer još uvijek taj sporazum nije objavljen. Kada bude objavljen, onda ćemo vidjeti“, kazao je.

Aljaf je upozorio i da će za normalizaciju proizvodnje nafte biti potrebno određeno vrijeme, jer su brojna naftna polja na Bliskom istoku smanjila ili zaustavila proizvodnju tokom krize.

„Povećanje proizvodnje u jednom naftnom polju, na primjer u Kuvajtu ili Basri na jugu Iraka, koje otprilike imaju 5 miliona barela dnevno, trebat će im najmanje od mjesec do 45 dana. Ne može to preko noći, da se opet otvori pipa i da se nafta utovari u brodove“, istakao je.

Govoreći o iranskom nuklearnom programu, Aljaf smatra da trenutni sporazum predstavlja prije svega kupovinu vremena.

„Mislim da je u pitanju kupovina vremena što tiče Irana. Iran želi i dalje da obogaćaje uran. Iran nikad nije rekao, niti potvrdio da će napraviti atomsko oružje“, rekao je.

Dodao je da bi tehnologija za obogaćivanje urana mogla ostati važan politički instrument za Iran i u narednim godinama.

(Kliker.info-FTV)