Diplomatski sukob na relaciji Washington-Berlin: Amerikanci tražili od Schmidta da podnese ostavku !

Američke diplomate tražile su od Christiana Schmidta da podnese ostavku na poziciju visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, saznaje Istraga.ba iz više diplomatskih izvora. Međutim, Schmidt je odbio ovaj zahtjev, kazavši da iza njega čvrsto stoji Njemačka koja ga je i predložila za visokog predstavnika i da samo Berlin može odlučiti o njegovoj smjeni.

Sve ovo se dešavalo posljednja dva mjeseca nakon što je Washington postigao dogovor sa Miloradom Dodikom i Željkom Cvijanović. Rezultat tog dogovora bi trebalo biti i uklanjanje Christiana Schmidta sa pozicije visokog predstavnika. Podsjećamo, Istraga.ba je još u julu objavila da Amerikanci dogovaraju uklanjanje Schmidta te da će se pritisak na visokog predstavnika kontinuirano pojačavati. Osim toga, Ambasada SAD-a ove je godine kasnila sa uplatama tranši za finansiranje Ureda visokog predstavnika. OHR se finanansirao sredstvima koje su odobravale Evropska unija (47,68 posto), Sjedinjene Američke Države (22 posto), Japan (10 posto), Ujedinjeno Kraljevstvo (6,69 posto), Kanada (3,03 posto), Organizacija islamske konferencije (2,5 posto), Rusija (1,2 posto), ostali (6,9 posto). Nedugo nakon te objave, Schmidt u intervjuu za Dnevni avaz nije negirao pregovore o njegovom odlasku.

“Jedan portal je objavio da velike sile dogovaraju da do kraja godine napustite mjesto visokog predstavnika. Imate li komentar na to?

Čuo sam dosta zabrinutih komentara, i to mi je pokazatelj da ipak ima ljudi koji žele da ostanem. Moj mandat još traje. Ostat ću dok ga ne ispunim – posebno ako mogu doprinijeti evropskim integracijama i ispunjenju obaveza iz Dejtona.

Da li to znači da ćete kao visoki predstavnik dočekati i izbore u BiH 2026.?

Ne mogu garantovati, ali postoji velika vjerovatnoća da hoću. Integritet izbora zahtijeva i međunarodni doprinos, i spreman sam da ga dam”, rekao je je Schmidt na pitanja novinara Avaza.

Da su Amerikanci promijenili svoj odnos prema visokom predstavniku, najbolje pokazuju istupi njihovih diplomata na posljednje dvije sjednice Vijeća sigurnosti UN-a.

“Prepoznajemo važnost Ureda visokog predstavnika (OHR) na podršci implementacije civilnog apsekta Dejtonskog mirovnog sporazuma“, kazao je američki ambasador u UN-u obraćajući se pred Vijećem sigurnosti 6. maja ove godine.

Od maja do oktobra, OHR je izgubio na važnosti u američkoj diplomatiji. U svom obraćanju pred Vijećem sigurnosti, američka predstavnica u UN-u Dorothy Shea nije ni pomenula OHR. Naprotiv.

“SAD više ne slijedi politiku izgradnje nacija i intervencije teškom rukom. Sada je vrijeme za lokalna riješenja koja će pronalaziti lokalni akteri koji predstavljaju tri konstitutivna naroda Bosne i Hercegovine. Pozivamo sve narode Bosne i Hercegovine da iskoriste ovu priliku za veću stabilnost”, kazala je američka predstavnica u UN-u 31. oktobra 2025. godine.

Prema informacijama Istrage, opstanak Ureda visokog predstavnika nije upitan. Međutim, Amerikanci insistiraju da OHR više ne koristi bonske ovlasti te da Christian Schmidt mora biti uklonjen s pozicije visokog predstavnika u skladu sa dogovorom na relaciji SAD- Banja Luka. Da SAD sada podržavaju politiku SNSD-a pokazala je i posljednja izjava američke ambasadorice u UN-u.

“Stabilnost i deeskalacija moraju biti prioritet. U posljednjih nekoliko godina suočila se sa krizom. U nekoliko mjeseci radili smo diskretno da osiguramo deeskalaciju. U ovom kontekstu pozdravljamo potez Narodne skupštine RS-a. Zbog toga smo povukli sankcije zvaničnicima Republike Srpske što će omogućiti stabilnost. Sankcije nisu namijenjene da budu stalne”, kazala je Dorothy Shea pred Vijećem sigurnosti UN-a.

No, za razliku od Amerikanaca, Nijemci nastoje učvrstiti Schmidtovu poziciju. Berlin je, naime, odlučio iz penzije povući svog dugogodišnjeg diplomatu Christiana Helbacha te ga poslati u OHR za savjetnika Christiana Schmidta. Helbach je prije deset godina bio njemački ambasador u Bosni i Hercegovini i ima veliko iskustvo u diplomatiji.

(Kliker.info-Istraga)