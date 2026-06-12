Kako saznaje Slobodna Bosna, u Ambasadi BiH u Washingtonu trenutno vlada pravo vanredno stanje, a diplomatija je stavljena na ozbiljan test.

Ambasador BiH u SAD-u, Sven Alkalaj, okupio je diplomatski kor i pozvao kolege ambasadore iz susjednih zemalja na zajedničko gledanje večerašnjeg okršaja između Kanade i Bosne i Hercegovine. Među gostima i navijačima atmosfera je već usijana i vlada apsolutni optimizam – jednoglasna podrška Zmajevima se ne dovodi u pitanje.

Međutim, iza kulisa ove diplomatsko-sportske večeri krije se ozbiljan “problem”. Naime, u samom srcu bh. ambasade večeras će se naći i jedna vatrena navijačica Kanade, opremljena punim navijačkim arsenalom javorovog lista!

Pred ambasadorom Alkalajem je vjerovatno najteži dan u karijeri i gotovo nerješiva diplomatska misija: kako, nakon očekivane pobjede BiH, normalizovati odnose u kući? Njegova supruga je Kanađanka, ali i strastveni navijač kanadske nogometne reprezentacije.

Hoće li večeras stradati bilateralni odnosi unutar četiri zida? Poželimo ambasadoru puno sreće u ovoj nemogućoj misiji nakon večerašnjeg trijumfa naših Zmajeva!

(Slobodna Bosna)