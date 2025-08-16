Diplomatski izvori tvrde : SAD uz Putinov pristanak nudi Ukrajini jamstva slična onima u NATO-u?

Sjedinjene Američke Države su danas Ukrajini ponudile sigurnosna jamstva slična onome iz članka 5. NATO-a, ali bez formalnog pristupanja Sjevernoatlantskom savezu, objavili su diplomatski izvori.

“Kao jednu od sigurnosnih jamstava za Ukrajinu, američka strana je ponudila garanciju tipa članka 5, izvan NATO-a, uz prethodni pristanak (Vladimira) Putina”, istaknuo je izvor.

Dodao je da je Trump iznio ponudu u telefonskom razgovoru s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i da je ponovljena kasnije u nastavku tog poziva s europskim čelnicima. Izvor je rekao da pojedinosti o tome kakva će biti američka uloga još nisu poznate.

Prema članku 5, napad na jednu od 32 članice smatra se napadom na cijeli NATO.

“Treba nam dugoročna sigurnost koja uključuje i Europu i SAD”, napisao je Zelenski na X-u nakon telefonskog razgovora. Istaknuo je da o teritorijalnim pitanjima može odlučivati samo Ukrajina.

“Najzanimljiviji dio razgovora u Anchorageu”

Talijanska premijerka Giorgia Meloni potvrdila je danas da su Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku na Aljasci razgovarali o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu.

“Ključna točka su sigurnosna jamstva koja bi spriječila ruske invazije u budućnosti i to je najzanimljiviji dio razgovora u Anchorageu,” rekla je Meloni u priopćenju.

Dodala je da je Trump iznio raniji talijanski prijedlog o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu “inspiriranima člankom 5 NATO-a”.

Britanski premijer Keir Starmer pozdravio je spremnost SAD-a da pruži sigurnosne garancije za Ukrajinu u sklopu bilo kojeg dogovora o okončanju rata.

“To je važan napredak i bit će ključno u odvraćanju Putina”, istaknuo je Starmer.

