Iran je dostavio novu diplomatsku ponudu posrednicima u Pakistanu, rekao je za Al Jazeeru jedan iranski diplomatski izvor, dok tenzije između Teherana i Washingtona ostaju visoke.

Pakistan i dalje igra ključnu ulogu u prenošenju poruka između dvije strane, u trenutku kada direktni pregovori stagniraju. Guterres: “Vrijeme je za dijalog”

Generalni sekretar Antonio Guterres upozorio je da se posljedice rata i regionalne nestabilnosti “dramatično pogoršavaju iz sata u sat”.

“Sada je vrijeme za dijalog i rješenja koja nas mogu vratiti s ivice”, poručio je Guterres u objavi na društvenim mrežama. Oštre poruke iz Teherana

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi optužio je Pentagon da ne prikazuje stvarne troškove rata, tvrdeći da su oni znatno veći od zvaničnih procjena.

Istovremeno, predsjednik Vrhovnog suda Irana Gholam-Hossein Mohseni-Ejei izjavio je da Teheran nije prekinuo pregovore, ali da neće prihvatiti pritiske.

“Ne želimo rat, ali ga se ne bojimo. Ako naše dostojanstvo bude ugroženo, branit ćemo ga”, rekao je, prema iranskim državnim medijima.

Dodao je i da Iran razmatra pravne korake protiv Washingtona. Diplomatija uprkos tenzijama

Iako retorika ostaje oštra na svim stranama, novi prijedlog koji je Iran poslao preko Pakistana sugerira da diplomatski kanali i dalje postoje.