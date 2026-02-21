Dijamant nastavlja da briljira: Gol i asistencija Džeke za veliki trijumf Schalkea
Schalke je slavio protiv Magdeburga rezultatom 5:3 u utakmici 23. kola 2. Bundeslige, a Edin Džeko ponovo je odigrao zapaženu ulogu.
Nakon gola u prvom poluvremenu, u nastavku je upisao i sjajnu asistenciju, prije nego što je izašao iz igre u 76. minuti, dok je Nikola Katić odigrao cijeli meč.
“Rudari” su do prednosti stigli u 15. minuti, kada je Hugonet postigao autogol. Međutim, Magdeburg je već u 17. minuti izjednačio preko Nollenbergera.
Schalke je ponovo poveo u 39. minuti, kada je Džeko postigao sjajan pogodak za 2:1.
U nastavku domaći su povećali prednost: u 49. minuti Karaman je realizovao penal za 3:1, ali je Magdeburg brzo uzvratio, pa je Zukowski u 53. minuti pogodio za 3:2.
Potom je uslijedio novi Džekin trenutak magije. U 65. minuti je maestralno proigrao Ljubičića, koji pogađa za 4:2, a samo tri minute kasnije Karaman stiže do svog drugog gola i Schalke odlazi na 5:2.
Magdeburg je u finišu uspio ublažiti poraz – Zukowski je u 84. minuti bio siguran s bijele tačke i postavio konačnih 5:3.
Ovom pobjedom Schalke je zasjeo na prvo mjesto na tabeli, s bodom više od drugoplasiranog Darmstadta. Ekipa Mirona Muslića u narednom kolu gostuje Greuther Fürthu, pretposljednjem timu lige.
