Dijamant nastavlja da briljira: Gol i asistencija Džeke za veliki trijumf Schalkea

Schalke je slavio protiv Magdeburga rezultatom 5:3 u utakmici 23. kola 2. Bundeslige, a Edin Džeko ponovo je odigrao zapaženu ulogu.

Nakon gola u prvom poluvremenu, u nastavku je upisao i sjajnu asistenciju, prije nego što je izašao iz igre u 76. minuti, dok je Nikola Katić odigrao cijeli meč.

“Rudari” su do prednosti stigli u 15. minuti, kada je Hugonet postigao autogol. Međutim, Magdeburg je već u 17. minuti izjednačio preko Nollenbergera.

Schalke je ponovo poveo u 39. minuti, kada je Džeko postigao sjajan pogodak za 2:1.