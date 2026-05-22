Državni zbor je danas tajnim glasanjem izabrala lidera Slovenske demokratske stranke (SDS) Janeza Janšu za novog premijera sa 51 glasom “za” i 36 glasova protiv, javila je novinska agencija STA.

Janša je dobio mandat za formiranje svoje četvrte vlade, koja će biti 16. slovenačka vlada. U roku od 15 dana mora parlamentu predložiti kandidate za ministre.

Nakon izbora, Janša se pred zastupnicima, u skladu s ustavom, zakleo da će poštovati ustavni poredak, djelovati po svojoj savjesti i svim snagama raditi za dobrobit Slovenije.

U četvrtak je predsjednik SDS-a potpisao koalicioni sporazum sa strankama NSi, SLS i Fokus te Demokratima, s kojima sarađuje na formiranju nove vlade. Pored zastupnika spomenutih stranaka, novog premijera podržali su i zastupnici Resnice. Resnica neće biti dio Janšine vlade.

Spomenute stranke zajedno imaju 48 od 90 glasova u parlamentu, tako da će Janša vjerovatno dobiti i podršku dva predstavnika nacionalnih manjina i još jednog predstavnika opozicije.

Između ostalog, Janša je najavio napore za završetak procesa demokratizacije i sprovođenje programa za državu mogućnosti, prosperiteta i pravde. Među osnovne prioritete koalicije naveo je razvoj i prosperitet Slovenije, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, decentralizaciju i debirokratizaciju.

Janšina četvrta vlada, ako bude imenovan ministarski tim, naslijedit će odlazeću vladu Roberta Goloba. Potonji, uprkos relativnoj pobjedi na izborima u martu, nije uspio ponovo okupiti koaliciju.

(Kliker.info-Hina)