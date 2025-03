Deutsche Welle : Povoljan trenutak za Dodika ili nemoguća misija?

Štampa na njemačkom piše o BiH i “povoljnom trenutku” za predsjednika entiteta Republika Srpska Milorada Dodika. On računa da će mu nova američka administracija pod Donaldom Trumpom biti naklonjenija, te da će EU biti zaokupljena sopstvenim krizama. Navodi se da je Dodik pozvao u pomoć ruskog predsjednika Vladimira Putina.

U članku pod naslovom “Balkanski podmetač požara”, list Kölner Stadt-Anzeiger piše da “lider Srba Milorad Dodik želi da odvoji Republiku Srpsku od Bosne i Hercegovine” i konstatuje: “Na Balkanu opasno ključa“.

Autor članka postavlja pitanje: “Ko je nacionalista, koji među svoje saveznike ubraja Viktora Orbana i Vladimira Putina, a nada se i podršci američkog predsednika Donalda Trampa?”

I ovako odgovara: “Onaj ko želi da razumije Dodika, mora da pogleda u historiju BiH, koja je nakon rata (1992–1995) sa stotinama hiljada mrtvih, podeljena na bošnjačko-hrvatsku federaciju i srpski entitet. Tako predviđa Dejtonski sporazum, koji je okončao etnički motivisane masakre…”

Njemački list dalje navodi da je 65-godišnji Dodik, koji je studirao i završio političke nauke, zabranio djelovanje bosanskih centralnih vlasti u RS, čime se, prema riječima političara iz Sarajeva, “pretvorio u glavnog organizatora neustavnog puča“.

“Još 2021. godine postojali su slični pokušaji, ali je složna reakcija Zapada zaustavila Dodikove ambicije“, podseća za nemački list Adnan Ćerimagić, saradnik berlinskog trusta mozgova Evropska inicijativa za stabilnost (ESI).

“I ovoga puta postoji međunarodni otpor tim potezima, uključujući i mogućnost sankcija iz Nemačke. Ako Dodik ipak nastavi, državne i entitetske institucije mogle bi da se nađu u direktnom sukobu, što situaciju čini nepredvidljivom“, ocjenjuje Ćerimagić.

U tekstu se podsjeća i da predsjednik RS ima podršku iz Rusije i Mađarske, koje su prošle nedelje osudile presudu protiv Dodika, pri čemu je premijer Orban izjavio da je “politički lov na vještice tužan primjer zloupotrebe pravosudnog sistema kao oružja uperenog protiv demokratski izabranog lidera“.

Dodik ideološki najbliži Vučiću

Kremlj u Dodiku ima 2saveznika u regionu”, piše njemački list i dodaje da je “Dodik ideološki najbliži autoritarnom i rusofilski nastrojenom predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću“.

“Prošlog ljeta njih dvojica su, nakon tzv. Svesrpskog sabora, predstavili dokument u kojem se obavezuju na zajedničku budućnost srpskog naroda. Njihov plan je da oslabe državne institucije BiH i ponište sva dostignuća Dejtonskog mirovnog sporazuma iz 1995. godine“, ocjenjuje za Ćerimagić.

Zatim dodaje: “Dodik se osjeća ohrabren trenutnom globalnom situacijom – to je jasno stavio do znanja pojavljujući se na skupovima s crvenom kapom sa natpisom ’Make America Great Again’, mada je on pod sankcijama od strane SAD, ali i Velike Britanije. On računa da će mu nova Trampova administracija biti naklonjenija i da će EU biti zaokupljena sopstvenim krizama“.

I ekspert za Balkan sa Univerziteta u Gracu, Florian Bieber, koji se citira u članku, smatra da Dodik polaže nade ne samo u Trampa, već i u njegovog specijalnog izaslanika Richarda Grennela, koji je u kontaktu s Dodikom.

Pa ipak, kako smatra Bieber, “Dodik bi mogao prerano da se raduje svojim secesionističkim planovima, jer pogoršanje odnosa između EU i SAD moglo bi da poveća pritisak na njega“.

Austrijski ekspert smatra i da je formalno odvajanje Republike Srpske od BiH teško zamislivo: “Dodik nema vojsku. Ima doduše militarizovanu policiju, ali ne bi mogao da se suprotstavi otporu iz Evrope… Umjesto oružane konfrontacije, Dodik će i dalje da koristi blokadu bosanske centralne vlasti kada god mu se ukaže prilika. U tome je pravi majstor“.

Povoljan trenutak za Dodika

I švajcarski list Neue Zürcher Zeitung piše o eskalaciji krize u BiH. I autor teksta, novinar Folker Pabst, citira eksperta za Balkan iz berlinskog trusta mozgova Evropska inicijativa za stavilnost Adnana Ćerimagića, koji kaže: “Čini se da je trenutak za nastavak njegove politike konfrontacije povoljan za Dodika. Rat u Ukrajini dominira svjetskom pažnjom, Njemačka još uvek nema formiranu vladu, a u SAD se vratio Trump“.

Zato Dodik sada donosi novi entitetski ustav Republike Srpske, ocjenjuje se: “Nacrt predviđa pravo na samoopredeljenje i mogućnost formiranja konfederacije sa susednim državama. Osim toga, Republika Srpska bi trebalo da dobije sopstvene oružane snage. Sve to bi trebalo da otvori put za kasnije odvajanje srpskog entiteta“.

Švajcarski list podsjeća da su tokom prvog Trumpovog mandata, odnosi između Washingtona i Beograda bili bolji nego ikad. “Dodik se nada da bi od toga mogao da profitira. Međutim, kada je riječ o BiH, za sada nema znakova da bi SAD mogle da promene svoj kurs, tim prije što je američki državni sekretar Marco Rubio kritikovao Dodika na X-u, napisavši da on “ugrožava bezbijednost i stabilnost Bosne i Hercegovine””.

Pa ipak, opasnost od dalje eskalacije postoji, ocjenjuje ovaj list. “Sukob između organa bezbijednosti centralne države i onih iz Republike Srpske mogao bi brzo da izmakne kontroli. Portparol Dodikove stranke izjavio je u srijedu da niko ne može da hapsi rukovodstvo Republike Srpske i da će svaka radikalizacija u Sarajevu izazvati žestoke kontrareakcije“.

Švajcarski list članak zaključuje izjavom Dodika da će “zamoliti Rusiju da uloži veto u Savetu bezbijednosti UN na produženje mandata Eufora i da će instituciju visokog predstavnika u Republici Srpskoj proglasiti kriminalnom organizacijom“.

