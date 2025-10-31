Deutsche Welle : Dok antisemitizam jača u Evropi, BiH čuva duh suživota
U zemlji poznatoj po višestoljetnom suživotu religija, Jevreji i muslimani u Bosni i Hercegovini i danas čuvaju međusobno povjerenje – uprkos globalnim tenzijama izazvanim ratom u Gazi. Od zajedničke kafe reisul-uleme Huseina Kavazovića i Jakoba Fincija nekoliko dana nakon napada Hamasa, do svakodnevnih primjera solidarnosti u Sarajevu, njihovi odnosi ostaju primjer mirnog suživota u vremenu rastućeg antisemitizma u Evropi, piše Deutsche Welle (DW).
Jevreji žive u Bosni i Hercegovini već više od 500 godina, te su među kreatorima višereligijskog karaktera zemlje. DW istražuje kako danas, nakon 7. oktobra 2023. godine, izgledaju međureligijski odnosi u zemlji s većinskim muslimanskim stanovništvom.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine, Sarajevu, crkve, džamije i sinagoge stoje jedna uz drugu. Najstarija, “Stara sinagoga”, izgrađena 1581. godine, služila je sefardskoj zajednici – Jevrejima protjeranim s kraja 15. stoljeća iz Španije i Portugala. Danas je u njoj Jevrejski muzej. Druga, aškenaska sinagoga iz 1902. godine, impresivna građevina u neomaurskom stilu, i dalje je mjesto molitve sarajevske jevrejske zajednice.
Prije Holokausta, svaki peti od tadašnjih 60.000 stanovnika Sarajeva bio je Jevrej. Tokom nacističke okupacije Bosne i Hercegovine u Drugom svjetskom ratu, 85 posto članova zajednice nije preživjelo. Od oko 2.000 preživjelih Jevreja, polovina je nakon 1945. godine otišla u Izrael.
Danas u BiH živi oko 700 Jevreja raspoređenih u šest zajednica, većinom u Sarajevu. Za razliku od zapadne Evrope, sinagogama i jevrejskim institucijama tamo nije potreban policijski nadzor, rekao je Vladimir Andrle iz Jevrejske zajednice na jednoj manifestaciji u Minhenu u okviru migrantskog festivala “Ausarten”.
Andrle je od 2022. godine predsjednik socijalne organizacije Jevrejske zajednice “La Benevolencija”, osnovane prije 133 godine. Rođen je i odrastao u Sarajevu, gdje je studirao muzičku pedagogiju. Ponekad nosi kipu dok šeta gradom – i kaže da se ne osjeća ugroženo.
“I kod nas je antisemitizam eksplodirao na društvenim mrežama od 7. oktobra 2023, ali mene niko nije vrijeđao niti napao“, kaže on.
Dodao je da su viševjekovne veze između Jevreja i muslimana stvorile u BiH čvrstu osnovu među religijama koju ni izraelski rat u Gazi ne može uništiti.
Poruka vjerskih lidera
Pet dana nakon masakra koji je počinio Hamas, reisu-l-ulema Husein Kavazović pozvao je predsjednika Jevrejske zajednice, Jakoba Fincija, na simboličnu kafu. Dvojica vjerskih poglavara zajednički su osudili svaku vrstu nasilja nad civilima.
To je, kaže Andrle, trebalo pokazati javnosti da Jevreji i muslimani ostaju zajedno i u teškim vremenima. Bio je to važan znak, i za one koji se religiji priklanjaju samo iz navike.
Antisemitske parole poput “Smrt Jevrejima” bile su zabranjene, a protestne kolone nisu prolazile pored jevrejskih objekata.
Građanska hrabrost u kolektivnom sjećanju
Kada je neko išarao zid Jevrejskog muzeja antisemitskim grafitima, jedna žena s hidžabom ih je sama brzo uklonila. “Radi u blizini i smatrala je to neprimjerenim“, priča Andrle. “Kod nas ljudi ne krive sarajevske Jevreje za politiku Izraela“.
Dževada Garić, profesorica političkih nauka i međunarodnih odnosa na Sarajevo School of Science and Technology, objašnjava da su primjeri takve građanske hrabrosti i danas su dio kolektivnog sjećanja u BiH. “Sarajevo je stoljećima simbol međusobnog poštovanja između muslimana, hrišćana i Jevreja. Ta multikulturalna tradicija i danas je dio našeg identiteta“.
Dodala je da je Islam u BiH, kroz osmanski, austrougarski i socijalistički period, neprestano tražio nove odgovore na promjene vremena, i time razvio otpornost prema ekstremizmima.
Nema mjesta za ekstremizam
Naravno, postoje i danas muslimanski glasovi koji zagovaraju podjele i ekstremizam. Međutim, kako ističe Anrle, radi se o pojedincima, “ali društvo im ne dopušta da djeluju ekstremistički”. Ekstremizam, dodaje, postoji i među Srbima i Hrvatima – što se vidi, primjerice, u javnom korištenju nacističkih simbola u hrvatskom dijelu Mostara.
Dejton učinio Jevreje građanima drugog reda
Među nedostacima Dejtonskog sporazuma je i činjenica da on diskriminiše Jevreje i druge manjine. Pripadnici tih, kao “Ostali” označenih grupa, za razliku od članova konstitutivnih naroda, nemaju pravo kandidature ni za Predsjedništvo BiH ni za Dom naroda.
Evropski sud za ljudska prava (ESLJP) je od 2009. godine šest puta presudio da ta praksa krši Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, ali presude nisu provedene. Promjena Ustava zahtijevala bi saglasnost sva tri konstitutivna naroda – što u BiH nije postignuto ni u jednoj važnoj političkoj odluci.
Danas, 30 godina nakon Dejtona, perspektive za BiH i dalje su složene. “Dijelimo iste teške okolnosti – bilo da smo Jevreji, kršćani ili muslimani“, kaže Vladimir Andrle. “Siromaštvo, ekonomska kriza, nedostatak perspektive i vladavine prava pogađaju sve jednako“.
(Kliker.info-DW)
