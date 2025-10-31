Deutsche Welle : Dok antisemitizam jača u Evropi, BiH čuva duh suživota

U glavnom gradu Bosne i Hercegovine, Sarajevu, crkve, džamije i sinagoge stoje jedna uz drugu. Najstarija, “Stara sinagoga”, izgrađena 1581. godine, služila je sefardskoj zajednici – Jevrejima protjeranim s kraja 15. stoljeća iz Španije i Portugala. Danas je u njoj Jevrejski muzej. Druga, aškenaska sinagoga iz 1902. godine, impresivna građevina u neomaurskom stilu, i dalje je mjesto molitve sarajevske jevrejske zajednice.