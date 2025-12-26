Deutsche Welle analizira : Da li je moguć preokret u Republici Srpskoj?

Izborna komisija BiH poništila je rezultate prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, a broj nevažećih listića veći je od prednosti trenutnog pobjednika, Siniše Karana.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila je rezultate prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 općina: Prijedor, Laktaši, Banja Luka, Doboj, Stanari, Lopare, Ugljevik, Osmaci, Zvornik, Vlasenica, Bratunac, Nevesinje, Gacko, Rudo, Bileća i Milići. Rezultati su poništeni i na jednom biračkom mjestu u Distriktu Brčko. Najviše spornih mjesta nalazi se u Laktašima, Doboju, Zvorniku i Bratuncu.

CIK je utvrdio 15.822 nepravilna glasa, što je znatno više od razlike između pobjednika i drugoplasiranog kandidata na izborima održanima 23. novembra. Kandidat vladajuće koalicije predvođene SNSD-om, Siniša Karan, trenutno ima 9.577 glasova više od kandidata opozicije Branka Blanuše. Među nepravilnostima su glasovi bez dokumenata, krivotvoreni potpisi i nelogični rasponi rezultata.

“Kreativno” održavanje izbora

Skenirani su zapisnici biračkih odbora, izvodi iz centralnog biračkog popisa te kopije potpisa s osobnih dokumenata.

“Na temelju tih provjera utvrđene su manipulacije i krivotvorenje potpisa u izvodima iz popisa. Uvidom u zapisnike o radu biračkih odbora također su utvrđene nepravilnosti. Na pojedinim biračkim mjestima jednom kandidatu dodavani su glasovi, drugome oduzimani“, izjavio je Mišo Krstović, šef Sektora za pravne poslove CIK-a BiH.

Unatoč tim podacima, članica CIK-a Irena Hadžiabdić jedina nije podržala ponavljanje izbora na tolikom broju mjesta, smatrajući da nije potvrđeno da su nepravilnosti bile prisutne svugdje, što bi zahtijevalo dodatne mjesece provjera.

Član CIK-a Željko Bakalar podržao je odluku, naglasivši da se radi o mjestima na kojima su i ranije prijavljivane nepravilnosti, ali i zbog male razlike u glasovima – svega nekoliko postotaka.

„Razlika na mjestima gdje su utvrđene nepravilnosti bitno utječe na rezultat, zato ću podržati odluku”, rekao je Bakalar. „U razmatranje smo uzeli samo ona biračka mjesta s očitim krivotvorenjem“, dodala je članica CIK-a Vanja Bjelica Prutina.

Opozicija tvrdi da je kandidat SNSD-a oštećen za najmanje 15 hiljada glasova pritiscima i prevarama, dok CIK ustraje na restriktivnom pristupu – samo dokazani slučajevi bit će povod ponovnog izbora.

“Nije prevara, nego inat!”

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, kojemu je mandat oduzet zbog presude o šest godina zabrane obnašanja javnih funkcija, nazvao je odluku “poniženjem za Srpsku” i najavio kaznene prijave protiv članova CIK-a, optužujući ih za političku agendu Sarajeva.

„Kad su srušili predsjednika Republike Srpske koji je bio legitimno izabran i kad je došlo do demoralizacije dijela naših ljudi, sada ste nam raspalili inat. Sve ove dane ću pokušati dokazati ljudima da su važni“, rekao je Dodik.

SNSD vjeruje da će ponovljeni izbori donijeti “još uvjerljiviju pobjedu” njihovu kandidatu, ali odluku CIK-a smatra napadom na entitetsku autonomiju.

Opozicija je zadovoljna, iako dio stranaka kalkulira podrškom Blanuši očekujući zauzvrat potporu na redovnim izborima u oktobru iduće godine. Drugi su uvjereni da će ponovljeni izbori donijeti preokret.

“Bit će pobjeda Branka Blanuše i mi nastavljamo, ponosni na našu dosadašnju ulogu. Pozivam ljude u ovim mjestima da skinu ljagu zbog izbornih zloupotreba i pokažu karakter“, poručio je Nebojša Vukanović, lider Liste za pravdu i red.

“Grafološka analiza i kontrola popisa potvrdili su krađu na svakom biračkom mjestu koje sam statistički označila kao sumnjivo. Idemo obraniti pobjedu profesora Blanuše“, rekla je Aleksandra Pandurević iz SDS-a.

Moguć preokret već u januaru?

SDS krajem sedmice bira novog predsjednika stranke, a kormilo bi mogao preuzeti upravo Blanuša.

„Očekujem ponavljanje izbora, a mi moramo učiniti sve da ovaj put bolje zaštitimo biračka mjesta“, rekao je Blanuša, dodavši da je iz obrazloženja CIK-a jasno razmjer krađe na izborima u novembru te da očekuje preokret u „drugom krugu“.

„Izborom za čelnika SDS-a, Blanušina pozicija bila bi ojačana i pred ponovljene izbore u 17 izbornih jedinica. To otvara realnu mogućnost potpunog preokreta u odnosu na sadašnji poredak“, smatra novinar Goran Dakić.

Ovi izbori, raspisani nakon presude Miloradu Dodiku zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika, već su bili opterećeni žalbama i blokadama. Rok za žalbe Apelacijskom odjelu Suda BiH ističe za dva dana, nakon čega se očekuje odluka o raspisivanju izbora koji bi se mogli održati krajem januara.

(Kliker.info–DW)