Denis Zvizdić : “Sa odlukama SNSD-a završena je jedna tragikomična predstava o lažnom kultu ‘nepogrešivog’ vođe”

Dopredsjedavajući Predstavničkog doma PS BiH i zamjenik predsjednika NiP-a Denis Zvizdić kazao je da su posljednje odluke NSRS i GO SNSD-a dokaz pobjede države BiH.

Naime, prvo je NSRS poništila ranije zaključke o neizlasku na prijevremene izbore za predsjednika RS, da bi danas Glavni odbor SNSD-a donio odluku o izlasku na izbore a Milorad Dodik saopćio da se faktički povlači.

“Posljednji zaključci NSRS, kao i zaključci GO SNSD-a, kojima se u potpunosti prihvataju presude Suda Bosne i Hercegovine, odluke CIK Bosne i Hercegovine o prestanku mandata Miloradu Dodiku i odluke CIK Bosne i Hercegovine o održavanju prijevremenih izbora za predsjednika bh. entiteta RS su najbolji pokazatelj funkcionalnosti države, pobjede državnih institucija i vladavine prava i potpunog poraza agresivnih nacionalista i separatista”, naveo je Zvizdić. On ističe da je odlukama Glavnog odbora SNSD-a završena jedna tragikomična predstava.

“Sa oportunističkim odlukama GO SNSD-a je završena tragikomična predstava o lažnom kultu ‘nepogrešivog’ vođe i slijepom stranačkom podaništvu čiji je cilj bio da se difamacijom i galamom zagluši zdrav razum i poreknu i negiraju sudske presude i pravne činjenice.

Sada je vrijeme da se postavi jasna razdjelnica između demokratije i evropskog sistema vrijednosti s jedne i autokratije i radikalnog nacionalizma i šovinizma s druge strane”, istakao je Zvizdić.

(Kliker.info-Slobodna Bosna)