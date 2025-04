Denis Zvizdić: “Dodik nebitan, zbunjen, prekrižili smo ga! Bio bih kandidat za Predsjedništvo!” (Video)

“Dodik jedino može razgovarati sa pravosudnim institucijama! Trajno smo i bespovratno raskinuli koaliciju sa SNSD-om! Dodik nije RS! Uz Dodika su samo mlako Rusija i Mađarska! Na čelu Tužilaštva je Srbin, na čelu SIPA-e je Srbin! Država neće platiti dug entiteta RS! Dug prema ‘Viaductu’ će platiti RS. Mogu platiti odmah ili da ih država tuži. Entitet RS ne može dobiti sredstva od UIO dok se ne isplati dug prema ‘Viaductu’. PDV je najbrža varijanta i jedino rješenje. Ono što radi Vlada RS, da daje i oduzima koncesije, RS vodi ka bankrotu. Dodika i Čovića vežu lični interesi. Čović više neće moći sjediti na dvije stolice. Čović se mora opredijeliti kojoj koaliciji pripada! Unaprijeđeni Aprilski paket bi bio dobro rješenje za BiH. ‘Jalta 2'… to ne treba odbaciti. Bosna će po tome uvijek biti na zapadnoj strani!“

„Vlada RS-a vodi entitet u bankrot! U ovoj godini moraju platiti 250 miliona kamata na bazi ranijih zaduženja. Isplata za penzije je 300 miliona veća nego iznos doprinosa za PIO / MIO! Zavod za zdravstveno osiguranje je u minusu. Plate ‘Željeznicama RS-a’ kasne! BDP RS-a je bio samo sedamnaest milijardi, dva puta manji nego u FBiH! Trenutno rukovodstvo RS-a vodi entitet u ponor, svjesno! Moraju doći odgovorniji ljudi, ljudi koji neće raditi na secesiji BiH! Oni koji najviše govore o zaštiti RS-a, najviše je potkopavaju! Nek je Bog na pomoći onima koji preuzmu ovu vladu RS-a! Suočit će se s problemima koji su nerješivi! Opozicija RS-a je jako korektna! Sada su se hrabro suprotstavili Dodiku i njegovim idejama razaranja BiH. Oni su najbitnija karika za očuvanje mira u BiH i to treba cijeniti.“

“Dug prema ‘Viaduktu’ će platiti Vlada RS-a! Ne postoji varijanta da mogu izbjeći tu obavezu! Vijeće ministara treba napraviti izmjene Zakona o dugu i zaduživanju… time ćemo napraviti matricu da dugove plaća entitet ili kanton, a ne država! Naredne godine će RS morati riješiti dug od dvije milijarde KM u trenutku kada nema slobodnih sredstava! Dodik je više puta pokušao da se na bazi istog modela vrati u politički fol; uvijek ima isti sistem! Prijetnje, spašavanje Evrope, on ponovo dobar dečko par mjeseci! Isto bi se sad desilo kada bi Dodika vratili za politički stol! Računao je na podršku građana RS-a, a na miting mu je došlo sedam hiljada ljudi. To je jedan posto! Očekivao je podršku Amerike, Evrope, Istoka… nije je dobio! Ljudi razumijevaju da njegova politika vodi u propast! Čović se mora opredijeliti kojoj koaliciji pripada! Ako ideš sa Dodikom, onda s njim usvajaj EU zakone! Usvoji s njim izborni zakon! BiH je uvijek bila u zapadnoj sferi, od 4. stoljeća do danas! BiH ostaje u zapadnoj sferi, u sferi u kojoj će biti članica NATO saveza! Ključno pitanje je da li će Srbija biti članica NATO saveza! Srbija će dobiti mogućnost da zadrži vojnu neutralnost, ali BiH će morati potpisati NATO – milom ili silom! U opravdanje ‘nećemo u NATO jer nas je bombardovao’ ne vjeruju ni djeca u vrtiću!“