Denis Bećirović u Mostaru : “Mostar nikada neće biti stolni grad nijednog naroda, treći entitet je iluzija”

Član Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović razgovarao je s delegacijom Kluba vijećnika Bošnjaka u Gradskom vijeću Mostara, koju su činili: predsjednik Gradskog vijeća grada Mostara Đani Rahimić, predsjednik Kluba vijećnika Bošnjaka Mirza Drežnjak, te vijećnici Enis Čamo i Sanjin Hadžiomerović.

Vijećnici su informirali Bećirovića o aktuelnim prilikama u Mostaru, s posebnim akcentom na položaj Bošnjaka. Istakli su kako Regulacioni plan centralne zone grada Mostara ne uvažava interese svih naroda, a posebno Bošnjaka. Kazali su da Klub vijećnika Bošnjaka od ranije zastupa stav da centralna zona treba spajati narode. Nažalost, gradonačelnik i aktuelna većina provode uzurpaciju vakufske imovine, a istovremeno odbijaju da se Islamskoj zajednici u BiH dozvoli osnivanje Interkulturalnog centra.

Tokom razgovora vijećnici su naglasili da zabrinjava politička isključivost i nespremnost na dijalog i kompromise. U tom smislu ukazano je na da gradonačelnik grada Mostara i njegovi saradnici izbjegavaju suočavanje s ključnim problemima.

Bećirović je poručio da je Mostar bosanskohercegovački grad i da nikada neće biti stolni grad nijednog naroda. On je bio i ostao zajednički grad svih njegovih građana i naroda. Također, naglasio je da je ideja o formiranju trećeg entiteta obična iluzija koja se neće nikada realizirati. Budućnost naše države je u evropskim i evroatlantskim integracijama, a ne u novim podjelama.

Član Predsjedništva BiH je rekao da svi građani grada Mostara, kao i cijele Bosne i Hercegovine, moraju biti jednaki pred zakonom. To podrazumijeva izgradnju istinske ravnopravnosti, uključujući i ravnopravnu zastupljenost u ključnim gradskim institucijama, javnim preduzećima i ustanovama. Nadležni organi grada Mostara su dužni osigurati zaštitu etničkog, vjerskog i svakog drugog identiteta svih građana u Mostaru, bez diskriminacije prema bilo kome.

Mostar mora biti grad jednakih prava za sve ljude, bez obespravljenih. Samo tako možemo graditi bolju budućnost Mostara i cijele Bosne i Hercegovine, zaključio je član Predsjedništva BiH Denis Bećirović.

(Kliker.info-agencije)