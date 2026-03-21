Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se danas medijima na Kovačima u Sarajevu nakon što je obilježen Dan šehida.

Rekao je da je došao da iskaže duboko poštovanje poginulim borcima.

“Najteža bolest koja može zadesiti bilo koji narod je zaborav. Zaborav je nešto što je najopasnije. Zato moramo čuvati kulturu sjećanja i istinu o herojima, da se nikada zlo ne ponovi. To radim na najvažnijim svjetskim adresama”, rekao je Bećirović.

Dodao je kako živimo u teškim vremenima u kojima se jako brzo šire laži, a kojima je i sam izložen.

“Prije nekoliko dana sam u Briselu razgovarao s prvim čovjekom EU i šeficom evropske diplomatije. Nakon toga pojedini lažovi pošalju vijest, kažu nije se sastao sa generalnim sekretarom NATO-a. Lažovi moraju znati da sam se do sada sastao devet puta s njim i da ću se uskoro sastati opet. Ne treba da nanose štetu državi BiH. Zato ljudima u BiH želim poručiti da ne nasjedaju na one koji su plaćeni da izazivaju smutnju i laži. Naše je da se borimo i radimo za BiH”, rekao je.

Dodao je da narednih dana ide za Washington i da želi nešto prije toga poručiti građanima BiH.

“Spreman sam biti najnepopularniji građanin u ovoj zemlji, ali ne smijem napraviti nijednu grešku naspram države BiH i državnih interesa. Oni koji žele biti popularni, a nanositi štetu državnim interesima BiH, neka ih ljudi u BiH dobro prepoznaju”, kazao je.

Prisutni zvaničnici i građani su polaganjem cvijeća, učenjem Fatihe, minutom šutnje i na druge načine odali počast prvom predsjedniku Predsjedništva RBiH Aliji Izetbegoviću i svim borcima koji su dali živote za odbranu BiH.

Prisustvovali su reisul-ulema Islamske zajednice Husein-ef. Kavazovića, predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović, brojni članovi šehidskih porodica, kao i predstavnici svih nivoa vlasti, boračkih i drugih organizacija.

Odlukom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini od 23. januara 1995. godine u Bosni i Hercegovini je drugi dan Bajrama proglašen Danom šehida, odnosno danom sjećanja na sve one koji su dali živote braneći porodicu, čast, domovinu i vjeru.

