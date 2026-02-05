Denis Bećirović: SDA već tri godine širi laži o meni; oni koji su krenuli na BiH polomili su zube

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović izjavio je u Dnevniku D Federalne televizije da je današnji sastanak s pomoćnikom generalnog sekretara NATO-a Borisom Rugeom još jedna potvrda snažne podrške suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH, te poruka da Zapadni Balkan ne smije ostati sigurnosno nezaštićen.

„Čuli smo ohrabrujuće poruke i ponovljenu, čvrstu podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, ali i jasnu poruku da NATO-savez neće dozvoliti sigurnosni vakuum u Bosni i Hercegovini i na Zapadnom Balkanu“, kazao je Bećirović.

Naglašava da je komunikacija s NATO-om kontinuirana i intenzivna, te da Bosna i Hercegovina ima jedinstven status u odnosu na savez.

„Nijedna država na svijetu izvan NATO-a nema tako čvrste veze sa NATO-savezom kao što to ima Bosna i Hercegovina. To je propisano i Dejtonskim mirovnim sporazumom, tačnije Aneksom 1A, koji jasno govori o posebnoj ulozi NATO-a u BiH.“

Put u NATO je državna odluka, ne stvar političkih želja

Bećirović je naglasio da je strateško opredjeljenje BiH ka članstvu u NATO-u već definisano kroz zakone i zvanične dokumente, te da o tom pitanju ne mogu odlučivati pojedinci ili etničke zajednice.

„Bosna i Hercegovina je usvojila sve potrebne strateške, zakonske i konceptualne dokumente koji jasno govore da želimo postati punopravna članica NATO-a. O ulasku u NATO ne odlučuju pojedinačno narodi, kako to neki političari tvrde – odlučuju državni organi Bosne i Hercegovine.“

Dodaje da svako ko želi promijeniti taj kurs mora to učiniti institucionalno.

„Ko želi da to promijeni, neka dođe u Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine i neka to promijeni po propisanoj proceduri.”

Sigurnosna situacija: Država je opstala, Dodik je poražen

Govoreći o sigurnosti u kontekstu globalnih kriza, Bećirović poručuje da nema razloga za paniku, ali da oprez ostaje nužan.

„Bosna i Hercegovina je stabilna i sigurna država. Oni koji su krenuli da ruše Bosnu i Hercegovinu slomili su zube.“

Podsjetio je na otvorene napade na ustavni poredak iz prethodne godine.

„Prije godinu dana slušali smo poruke da neće biti države, da neće biti Suda BiH, Tužilaštva, državnih agencija. Danas, godinu kasnije, država postoji, institucije rade, a jedino nema tog čovjeka na funkciji predsjednika entiteta RS. On je poražen i ide u prošlost.“

Geopolitičke promjene i vanjska politika BiH

Bećirović ističe da je ruska agresija na Ukrajinu promijenila globalni poredak i dodatno zakomplikovala međunarodne odnose.

„Nakon početka ruske agresije na Ukrajinu, cijeli svijet se promijenio. Stvara se novi svijet u kojem je izuzetno teško djelovati.“

U takvim okolnostima, kaže, BiH mora voditi jasnu i dosljednu vanjsku politiku.

„Mi imamo jasno trasiranu vanjsku politiku. Na snazi su strategije i zakoni koji kažu da trebamo ubrzanim putem ka članstvu u NATO-u i Evropskoj uniji, uz istovremeno razvijanje ekonomskih odnosa i sa državama na istoku.“

Američki zakon i sankcije destabilizatorima regiona

Bećirović je govorio i o svom lobiranju u Sjedinjenim Američkim Državama, ističući konkretne rezultate tog rada.

„Lobisti su bili plaćeni novcem građana, stotinama miliona maraka da rade na skidanju sankcija Miloradu Dodiku. Za razliku od njega, ja u SAD idem da zastupam interese građana BiH. Desetine sastanaka sam obavio u oba doma američkog Kongresa. Rezultat toga je da je predsjednik Trump 17. decembra prošle godine potpisao zakon o nacionalnoj sigurnosti, u okviru kojeg je i zakon o demokratiji i prosperitetu na Zapadnom Balkanu.“

Posebno naglašava značaj tog dokumenta.

„U tom zakonu vrlo jasno piše da svi oni koji destabiliziraju Zapadni Balkan mogu ponovo doći pod sankcije. Također, jasno je rečeno da će Sjedinjene Američke Države podržati put zemalja Zapadnog Balkana ka NATO-u i Evropskoj uniji. Našli smo se u čudnoj poziciji – o saradnji s SAD-om nam drže predavanja ljudi koji vode antiameričku i antizapadnu politiku. Politika nije populizam i plaćanje botova za plasiranje laži. Za nju je potrebna principijelnost i odgovornost.“

Predsjedavanje Predsjedništvom i vanjskopolitički angažman

Bećirović je najavio da sredinom marta preuzima predsjedavanje Predsjedništvom BiH, ističući razliku između te funkcije i pozicije člana Predsjedništva.

„Ogromna je razlika kada ste predsjedavajući Predsjedništva. Tada ste pozvani na Generalnu skupštinu UN-a, Vijeće sigurnosti i ključne međunarodne sastanke – tretirani ste gotovo kao predsjednik države.“

Podsjetio je i na svoj dosadašnji međunarodni angažman.

„U ovom mandatu sam se osam puta sastao s generalnim sekretarima NATO-a, sedam puta s predsjednikom Francuske, pet puta s premijerima Ujedinjenog Kraljevstva. Takva politika pokazala je dobre rezultate.“

Izborna godina i optužbe o lažima

Govoreći o izbornoj godini, Bećirović je odbacio optužbe koje mu se upućuju iz političkih krugova, posebno iz SDA.

„Izborna godina ne znači da treba lagati. Već tri godine se suočavam s brutalnim lažima, a u posljednjih šest mjeseci one dolaze intenzivno iz krugova okupljenih oko SDA.“

Navodi niz primjera za koje tvrdi da su bili netačni.

„Lagali su da sam glasao za Otvoreni Balkan, za aerodrom u Trebinju, za Buk Bijelu, za urušavanje Centralne banke. Ništa od toga nije istina. Misle da se lažima mogu pobijediti izbori, ali to nije tako. Istina će pobijediti prije ili kasnije.“

Kandidatura i politička podrška

Bećirović je potvrdio da je kandidaturu za novi mandat prihvatio na zahtjev više političkih subjekata.

„Nisam se sam kandidirao. Pozvali su me ljudi iz političkih stranaka. Pitao sam ih ima li neko drugi ko može okupiti širi politički blok i rekli su da nema.“

Dodaje da danas ima podršku 12 političkih stranaka.

„Bakir Izetbegović kaže kako su me podržale neke male stranke, a tako je govorio i prije 4 godine. Kada sam pobijedio rekao je da ga je pobijedilo 12 vrlo jakih stranaka, ali da je to morao govoriti. Danas to ponavlja. On nije mogao ostvariti konsenzus ni unutar svoje stranke da bi ostvario kandidaturu. Ljudi me podržavaju jer ne lažem, ne varam i ne pakujem. Ljudi mi vjeruju.“

Susjedne zemlje: Potrebno je poštivanje suvereniteta Bosne i Hercegovine

„Države regiona nas rješavaju 50% problema poštivanjem suvereniteta BiH. Imam odlične odnose sa svim zvaničnicima zemalja regiona osim sa Vučićem, a bosanskohercegovačka javnost zna razlog za to“, rekao je Bećirović.

(Kliker.info-FTV)