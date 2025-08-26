Denis Bećirović otkrio stvarne namjere Željke Cvijanović: Puno jači faktori su nasrtali, pa su polomili zube
Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović osvrnuo se na najavu Željke Cvijanović da se američki predsjednik Donald Trump predloži za Nobelovu nagradu za mir, ocijenivši taj potez kao pokušaj lažnog predstavljanja vanjskopolitičkog opredjeljenja Republike Srpske i pokušaj uklanjanja sa američke liste sankcija.
Bećirović je podsjetio na, kako je rekao, strateško partnerstvo BiH i Sjedinjenih Američkih Država, naglasivši da su SAD od najtežih dana u historiji pružale izrazitu podršku Bosni i Hercegovini, njenom napretku, integritetu i teritorijalnom suverenitetu.
“SAD su bile među prvima koje su priznale nezavisnost naše države. Ambasada SAD u BiH počela je djelovati 1993. godine, a u Sarajevu je otvorena godinu kasnije. Savezništvo i partnerstvo dokazano je u prethodnim decenijama. BiH je napravila značajan politički i ekonomski napredak od 1995. godine, sve to uz pomoć SAD”, rekao je Bećirović.
Šta je cilj Željke Cvijanović?
Govoreći o potezu Željke Cvijanović, Bećirović je poručio:
Bećirović je naglasio da za razliku od rukovodstva entiteta RS, veza BiH sa SAD nije pitanje dnevne političke kalkulacije.
“Naši strateški ciljevi su snažno članstvo u NATO-u i EU. Moja politika je bila i ostala evroatlantska. Nastavljamo snažno raditi i s administracijom Donalda Trumpa, a BiH je cijenila stav SAD i tokom njegovog predsjedničkog mandata”, rekao je.
Podsjetio je i da su čelnicima RS američki zvaničnici jasno poručivali da osuđuju njihove postupke.
“Američki državni sekretar je tada rekao da njihovi potezi podrivaju institucije BiH i prijete njenoj sigurnosti i stabilnosti. BiH je uvijek imala dobre i prijateljske odnose sa SAD. Nikome nećemo dozvoliti da nas posvađa sa SAD, EU i Zapadom u cjelini”, naglasio je Bećirović.
U obraćanju je dodao da savezništvo i partnerstvo podrazumijevaju odgovornost, ističući da “čelnici RS to nisu dokazali”.
“Malo je nedostajalo da bivši predsjednik RS predloži Putina za Nobelovu nagradu za mir. Moj pristup vanjskoj politici je kristalno jasan. Naša država mora razvijati koherentnu i odgovornu vanjsku politiku”, poručio je.
Saradnja sa SAD
Na kraju je podsjetio da je imao niz važnih sastanaka sa američkim zvaničnicima, uvjerivši se, kako je kazao, da BiH ima veliki broj prijatelja u SAD.
“Zato ćemo i u narednom periodu intenzivirati saradnju sa SAD”, zaključio je Bećirović.
Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović poručio je da je Predsjedništvo ispunilo svoju obavezu u vezi sa budžetom za 2025. godinu te da je sada odgovornost na Parlamentarnoj skupštini BiH.
“Predsjedništvo je odradilo svoj dio posla i uputilo budžet u Parlamentarnu skupštinu BiH. Sada je na njima da završe svoj dio posla na odgovoran način. Još prije početka ove godine uputio sam jasne dopise da se budžet dostavi na vrijeme. Nažalost, ministar finansija to nije učinio. Dostavili su jedan dopis u kojem priznaju da su prekršili zakone. To ne bi smjeli raditi i pozivam da ubrzaju tu proceduru u interesu svih građana i naroda”, naglasio je Bećirović.
Osvrnuo se i na najave o mogućim referendumima u entitetu Republika Srpska, ističući da su takvi potezi u suprotnosti s Ustavom BiH.
“Neka se ne igraju sa državom”
“Kada je riječ o eventualnim referendumima, jasno je da je to protuustavno. Oni koji to rade čine ozbiljno krivično djelo i ne bih to preporučio nikome. Još u martu sam rekao, niko ne treba podcjenjivati državu BiH. Država je jača od pojedinca. Ovo je zajednička država svih građana i naroda”, kazao je.
Dodao je da vjeruje u bolju budućnost BiH te poslao jasnu poruku onima koji pokušavaju ugroziti njen suverenitet.
“Oni koji misle da se igraju sa nezavisnošću BiH, neka znaju da je poruka jasna. Puno jači faktori su nasrtali pa su polomili zube. Neka se ne igraju sa državom BiH”, zaključio je Bećirović.
(Kliker.info-N1)
Komentari