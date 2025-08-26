Denis Bećirović otkrio stvarne namjere Željke Cvijanović: Puno jači faktori su nasrtali, pa su polomili zube

“Predsjedništvo je odradilo svoj dio posla i uputilo budžet u Parlamentarnu skupštinu BiH. Sada je na njima da završe svoj dio posla na odgovoran način. Još prije početka ove godine uputio sam jasne dopise da se budžet dostavi na vrijeme. Nažalost, ministar finansija to nije učinio. Dostavili su jedan dopis u kojem priznaju da su prekršili zakone. To ne bi smjeli raditi i pozivam da ubrzaju tu proceduru u interesu svih građana i naroda”, naglasio je Bećirović.