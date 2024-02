Denis Bećirović: NATO nam je danas dao najveću podršku ikad, dolazimo pod kišobran najjače vojne alijanse

Denis Bećirović, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, obratio se na press konferenciji nakon sastanka sa članovima Sjevernoatlantskog vijeća (NAC), koje predvodi zamjenik generalnog sekretara NATO-a Mircea Geoana.

Bećirović je kazao da je u Predsjedništvu BiH danas održan vjerovatno najvažniji sastanak u godini.

– Razgovarali smo sa Sjevernoatlantskim vijećem, a to je glavno tijelo unutar NATO-a za donošenje političkih odluka. Veoma sam ohrabren nakon sastanka, sagovornici su nedvojbeno poručili da čvrsto stoje iza BiH, njene nezavisnosti, suvereniteta i njenog integriteta. Svi su poručili da najoštrije osuđuju bilo kakav poziv na secesiju, rekao je Bećirović.

Na sastanku je, kako kaže, jasno rekao šta su strateški ciljevi naše zemlje.

– Ja sam između ostalog na ovom sastanku argumentovano kazao šta su strateški ciljevi, a to su punopravno članstvo u NATO-u i EU. BiH nije neutralna, BiH je opredijeljenja, to je odluka državnih organa Bosne i Hercegovine i to moraju svi znati. Pravni okvir BiH je jasan, državni organi osvojili su sve potrebne zakonske, strateške i konceptualne dokumente u oblasti odbrane i sigurnosti, kazao je on.

Ističe kako je na današnjem sastanku otvoreno pozvao NAC da pomogne Bosni i Hercegovini na njenom putu ka NATO-u.

– To je strateški interes svih građana i naroda BiH. Svi mi imamo benefite od toga, ekonomske, političke ali i psihološke. Vrijeme ratova i nemira je iza nas i dolazimo pod sigurnoisni kišobran najjače vojne alijanse na svijetu, poručio je Bećirović.

Članove Sjevernoatlantskog vijeća upoznao je i sa proruskim političarima koji, prema njegovim riječima, evidentno postoje u Bosni i Hercegovini.

– Govorio sam i o tome da u BiH evidentno imamo proruske političare koji ugrožavaju mir u našoj zemlji i regiji. Da je to tako, svjedoči intervju predsjednika RS za ruski mediji gdje je poručio da je Vladimir Putin ‘veliki humanista‘ i da je ‘Rusija imala puno pravo da napadne Ukrajinu‘, rekao je.

Bećirović kaže da je naša zemlja danas dobila veću podršku nego ikada do sada.

– Nakon ovog sastanka dobri ljudi mogu biti ohrabreni, NATO nam je danas poslao poruku – sigurnost i stabilnost BiH je i naš NATO interes. Naša zemlja pripada evropskih i euroatlantskim integracijama, kazao je Bećirović.

(Kliker.info-Oslobođenje)