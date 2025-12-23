Denis Bećirović iz Washingtona: Južna interkonekcija testira političku volju u BiH prema Zapadu

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović okončao je višednevnu radnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, tokom koje se u zgradi State Departmenta u Washingtonu sastao s državnom podtajnicom SAD-a za politička pitanja Alison Hooker. U fokusu razgovora bile su političke, sigurnosne i energetske teme, a posebno projekat Južne plinske interkonekcije, koji je ocijenjen kao strateški važan za BiH, regiju i Sjedinjene Američke Države.

U telefonskom razgovoru za Dnevnik 2 Federalne televizije, Bećirović je istakao da se vanjskopolitička pozicija države ne može popravljati populističkim porukama, već isključivo ozbiljnim i odgovornim radom.

Ozbiljna diplomatija umjesto populizma

Govoreći o značaju posjete Washingtonu, Bećirović je naglasio da je ključni problem BiH odsustvo konkretnih poteza dijela političkih aktera.

„Veliki problem BiH je što pojedini politički akteri ništa ne rade osim što vode predizbornu kampanju i daju populističke izjave. Za razliku od njih, ja nemam vremena za predizbornu kampanju, već radim u interesu države BiH.“

Dodao je da bombastične izjave za unutrašnju političku upotrebu ne donose rezultate.

„Vanjskopolitičku poziciju BiH ne možemo popraviti bombastičnim izjavama. Od toga nema nikakve koristi, već samo štete. Samo ozbiljno i odgovorno djelovanje donosi rezultate.“

Bećirović je upozorio da u Bosni i Hercegovini djeluju političke snage koje, kako je naveo, razvijaju antizapadnu i antiameričku propagandu, što direktno ugrožava državne interese. Istakao je da takvim akterima ne odgovara intenzivna saradnja BiH sa Sjedinjenim Američkim Državama te da pokušavaju minimizirati ili diskreditirati aktivnosti usmjerene na jačanje strateškog partnerstva sa Zapadom.

Sastanak u State Departmentu među najvažnijima u dvije decenije

Bećirović je sastanak s Alison Hooker ocijenio jednim od najznačajnijih susreta bh. zvaničnika u Washingtonu u posljednjih dvadeset godina.

„Ovo je jedan od najvažnijih sastanaka u posljednje dvije decenije nekog bosanskohercegovačkog zvaničnika u State Departmentu. Nisam slučajno pozvan u Washington. Ovo je rezultat strateškog opredjeljenja da jačamo veze i komunikaciju BiH sa Zapadom.“

Podsjetio je da je u prethodnim godinama imao niz sastanaka s najvišim američkim zvaničnicima.

„U posljednje tri godine susreo sam se s predsjednikom SAD-a, potpredsjednicom, direktorom CIA-e, predsjednicima odbora za vanjsku politiku u oba doma Kongresa, kao i brojnim visokim zvaničnicima u Kongresu i Pentagonu. Washington cijeni pouzdane partnere i to donosi veoma pozitivne vijesti za BiH.“

Južna plinska interkonekcija kao strateški test

Poseban dio razgovora bio je posvećen projektu Južne plinske interkonekcije, koji Bećirović vidi kao ključni energetski i politički prioritet države.

„Južna plinska interkonekcija je najvažniji infrastrukturni prioritet BiH. To je strateški projekat koji ima ekonomski, politički, sigurnosni i energetski značaj, ne samo za BiH i regiju, nego i za Sjedinjene Američke Države.“

Naglasio je da američka podrška ovom projektu ima širi geopolitički značaj.

„Ovim projektom BiH osigurava energetsku sigurnost i strateški se pozicionira kao dio američke energetske mreže. Ovo je svojevrstan test za domaće političke aktere da vidimo ko je zaista spreman da konkretnim djelima jača partnerstvo sa SAD-om.“

Sigurnost, odbrana i NATO put

U razgovorima u Washingtonu, kako je naveo, posebna pažnja posvećena je saradnji u oblasti sigurnosti i odbrane.

„Ostajemo opredijeljeni da sve naše sigurnosne kapacitete stavimo na raspolaganje u prevenciji i borbi protiv terorizma. Želimo dodatno osnažiti saradnju sa SAD-om, uključujući i nabavku američke vojne opreme.“

Bećirović je podsjetio da BiH ostaje čvrsto posvećena NATO integracijama.

„BiH je aspirant za članstvo u NATO savezu, ima aktiviran Akcioni plan za članstvo i dostavila je pet godišnjih nacionalnih programa. Podržavamo produženje mandata EUFOR-a i snažnu saradnju Oružanih snaga BiH sa saveznicima.“

Na kraju je poručio da će BiH nastaviti jačati diplomatske kontakte sa SAD-om kroz konkretne mjere i intenzivnu saradnju.

(Kliker.info-FTV)