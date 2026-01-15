Denis Bećirović: Bit ću kandidat za člana Predsjedništva BiH

Aktuelni član Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda Denis Bećirović (SDP) zvanično je najavio kandidaturu za ovu funkciju na narednim Opštim izborima.

U razgovoru za BHRT potvrdio je da će se kandidovati i kazao da to traže političke stranke i građani.

“Ja se bavim ozbiljnim državnim poslovima. Mislim da je jako štetno za državu BiH da neki politički akteri cijelu godinu troše na predizborne kampanje. 2024. su potrošili na Lokalne izbore, 2025. nije bila izborna, ali su neki potrošili cijelu godinu za kampanju. Sada ide 2026. i treba opet da je potrošimo na predizobrnu kampanju. Ja neću, ja ću se baviti ozbiljnim poslovima”, rekao je.

Kazao je da u ovoj godini neće voditi predizbornu kampanju jer je to “festival podvala i laži” te da ne želi da ide u tom smjeru.

Na prošlim izborima, kao kandidat 11 stranaka okupljenih oko Trojke, pobijedio je Bakira Izetbegovića, predsjednika Stranke demokratske akcije.