Demonstracija sile u Pekingu. Kina pokazala nova oružja, Xi: Nezaustavljivi smo

Kina je na velikoj vojnoj paradi u Pekingu predstavila niz novih oružja, uključujući nuklearne balističke rakete, lasere i goleme podvodne dronove. Predsjednik Xi Jinping u govoru prije parade poručio je da je Kina “nezaustavljiva” i da je nikada neće zastrašiti nasilnici.

Xi s Putinom i Kimom

Na tribinama su uz Xija sjedila 26 šefova država, među kojima i ruski predsjednik Vladimir Putin te sjevernokorejski vođa Kim Jong Un. Bio je to njihov prvi zajednički susret, što je izazvalo veliku pozornost dopisnika BBC-ja u Pekingu, Seulu i Moskvi, koji naglašavaju važnost te simbolike.

Xi je pozvao Kineze da se prisjete pobjede nad Japanom u Drugom svjetskom ratu, poručivši da se “čovječanstvo uspinje i pada zajedno” te da Kina “nikada nije zastrašena nasilnicima”. Nakon govora obišao je tisuće vojnika okupljenih na aveniji Changan u središtu Pekinga.

Pokazivanje sile prema Tajvanu

Parada je, prema dopisnicima BBC-ja, otkrila i tragove mogućeg plana napada na demokratski otok Tajvan koji Kina polaže pravo nazivati svojim. Xi je, ističu analitičari, jasno pokazao svoje ambicije i poruku da Peking ima sve potrebne kapacitete.

Nova generacija oružja

Među oružjima koja su prvi put prikazana našli su se novi nuklearni interkontinentalni balistički projektil, nova raketa na cestovnom nosaču za isporuku hipersoničnih bojevih glava, lasersko oružje i čak dronovi u obliku “robotskih pasa”.

Trump napao Xija, Putina i Kima

Američki predsjednik Donald Trump nije bio na paradi, ali je na svojoj mreži Truth Social prozvao Xija, Putina i Kima da “urotnički djeluju” protiv SAD-a. Pritom se zapitao hoće li Xi obilježiti “masovnu pomoć” koju je Amerika pružila Kini tijekom Drugog svjetskog rata.

(Kliker.info-Index)